Antrenorul echipei de fotbal UTA Arad, Adrian Mihalcea, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Dinamo Bucureşti din Superligă este unul dificil, iar jucătorii săi vor trebui să aibă mult curaj ca să obţină puncte contra liderului.

''Întâlnim liderul la zi. Întâlnim o echipă care în meciurile de acasă nu a pierdut nici măcar un punct. Întâlnim o echipă foarte bine organizată din toate punctele de vedere. E o deplasare dificilă, după o săptămână încărcată. Va trebui să avem o organizare foarte bună şi să avem foarte mult curaj'', a spus Mihalcea.

Întrebat dacă UTA Arad poate continua seria de rezultate bune, Mihalcea a răspuns: ''Dinamo şi-a schimbat un pic jocul, este mult mai ofensivă, mai directă pe poartă, este într-o perioadă sportivă foarte bună şi, da, mi-ar plăcea să continuăm această serie de rezultate pozitive şi să ne menţinem în acea zonă liniştită a clasamentului''.

UTA începe cu Dinamo o serie de meciuri cu echipe antrenate de portughezi (Dinamo, Petrolul, Universitatea Craiova, Oţelul, n.r.), iar Mihalcea a punctat: ''Mă interesează primul meci cu Dinamo, apoi vom vedea cum gestiona şi celelalte partide, dar pentru noi această deplasare este cea mai importantă''.

Întrebat despre emoţiile confruntării cu fosta sa echipă, Mihalcea a mărturisit: ''Ca de fiecare dată este un meci special, iar emoţiile sunt la un nivel mult mai ridicat, dar ataşamentul oamenilor din Arad, ale suporterilor arădeni mă obligă să joc doar la victorie şi îmi doresc cele trei puncte''.

Mihalcea nu este impresionat de vreun jucător de la Dinamo: ''Nu vorbim de un jucător care să mă impresioneze foarte mult, vorbim de o echipă foarte bine organizată în toate compartimentele, sunt foarte echilibraţi şi fiecare jucător în parte şi-a depăşit limitele. Tocmai de aceea, jocul lui Dinamo este unul combinativ, colectiv şi deci nu există doar un singur jucător care ar putea să facă diferenţa.''

”Dinamo are un joc de posesie, cu multă calitate în jumătatea adversă”

''Nu cred că Dinamo va schimba mult faţă de meciul pe care l-a avut în Cupă, chiar dacă au odihnit anumiţi titulari, dar în campionat contra noastră vor fi exact cei care au evoluat şi la Cluj (cu CFR, n. r.), dacă nu vor interveni accidentări. Vor folosi cel mai bun unsprezece'', a spus antrenorul arădenilor, citat de Agerpres.

În ceea ce priveşte pericolul la fazele fixe, unde Dinamo marchează consecvent, Mihalcea a spus: ''Până acum ne-am descurcat destul de bine la fazele fixe şi nu am luat atât de multe goluri, adversarii nu au avut multe ocazii de a marca dacă este să comparăm cu anul trecut''.

''Ştim ce ne dorim să jucăm, dar important este ca din punct de vedere fizic să stăm foarte bine, va fi un meci în care va trebui să alergăm foarte mult, să închidem anumite spaţii şi trebuie să fim foarte bine organizaţi, pentru că Dinamo are un joc de posesie, cu multă calitate în jumătatea adversă, iar noi mai aşteptăm aceste două zile pentru a lua deciziile corecte, pentru a reuşi să venim cu un rezultat pozitiv de la Bucureşti'', a afirmat Mihalcea, care a subliniat că ''Dinamo este una dintre echipele care se va bate pentru titlu şi cupele europene''.

''Dinamo a avut în ultimii ani un progres normal, însă nu ştiu dacă şi-a pus obiectiv titlul, ci locurile 1-3, cupele europene. Dacă eşti pe primul loc nu ai cum să nu te gândeşti puţin în momentul de faţă la câştigarea titlului. Acum este abia etapa 14-a. Va urma un play-off care va schimba foarte multe, dar Dinamo în momentul de faţă arată bine. Dinamo poate emite pretenţii pentru unul din locurile de cupe europene cu mai multă organizare şi cu plus de valoare la jucătorii aduşi în iarnă, mai buni calitativ, şi se cei de acolo pot gândi la titlu. Însă nu ştim ce se poate întâmpla peste o săptămână, dar la finalul campionatului, unde pentru a se bate la titlu Dinamo va lupta cu două echipe mai potente financiar''.

”Când am avut nevoie, am apelat la Abdallah ca să joace atacant central”

Întrebat despre posibilele nemulţumiri din această săptămână legate de anumite plăţi financiare, Mihalcea a spus: ''Nu ştiu dacă mai contează ce s-a întâmplat săptămâna aceasta în ceea ce priveşte acest meci. Este o perioadă mai tulbure, dar nu are legătură cu pregătirea, cu organizarea şi cu ceea ce trebuie să facem noi în acest meci, pentru că au mai fost şi vor mai fi astfel de perioade, dar trebuie să ne axăm sportiv pe acest prim meci. Sunt două lucruri total diferite şi niciodată nu le-am amestecat. Sunt importante ambele, desigur, dar primează aspectul sportiv. Este important să-i fac pe băieţi sa aibă un joc bun, dar să reuşim în acelaşi timp să nu pierdem şi să obţinem puncte contra lui Dinamo la Bucureşti.''

În cazul în care se va baza doar pe Hakim Abdallah ca atacant central, Mihalcea a explicat: ''Vom vedea dacă vom juca cu un singur vârf. Există şi această posibilitate, dar vom vedea în aceste zile. Când am avut nevoie, am apelat la Abdallah ca să joace atacant central. Dacă va fi cazul şi în acest meci, cu siguranţă voi apela. Cunosc ambiţia lui ca să facă un joc bun şi mă bazez pe acest lucru''.

Privind o eventuală punere în discuţie a depunctării echipei, Mihalcea a clarificat: ''Am citit declaraţia domnului Meszar unde specifică clar faptul că nu avem cum să fim depunctaţi. Monitorizarea a decurs normal şi nu vom fi depunctaţi clar.''

UTA Arad o va întâlni pe Dinamo Bucureşti, duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a 14-a a Superligii.