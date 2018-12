Telenovela Sud-Americana! Dupa ce au anuntat ca se joaca pe Bernabeu, finala Copa America este in pericol!

Ca la ei la nimeni. Unde urmeaza sa se joace returul dintre Boca si River

Oficialii Conmebol muta finala Copa Libertadores din America de Sud. Se doreste ca returul finalei dintre Boca si River sa se joace pe Santiago Bernabeu.

Asta se intampla dupa ce partida s-a amanat in repetate randuri pentru ca fanii lui River au fost extrem de violenti, iar capitanul lui Boca a fost grav ranit.

Chiar daca au fost solicitate peste 150.000 de bilete la finala de pe Bernabeu, oficialii lui River nu sunt de acord ca finala sa se joace in Spania.

Acestia invoca doua mari motive: Primul dintre ele este legat de faptul ca oficialii Conmebol nu au voie sa mute competitia pe un alt continent. Partida trebuie sa se joace in America de Sud, iar apoi cei de la River spun ca au dreptul sa joace cu Boca pe teren propriu pentru ca turul s-a jucat pe La Bombonera.

In turul dintre Boca si River, partida s-a terminat 2-2, iar un rezultat de 0-0 in retur ar duce trofeul mult ravnit in vitrina "milionarilor".