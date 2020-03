Marius Sumudica si staff-ul au FUGIT din Turcia din cauza pandemiei, insa jucatorii romani au ramas acolo: "Era agitat, voia sa se intoarca!"

Antrenorul roman s-a intors in tara azi-noapte, impreuna cu staff-ul sau de la Gaziantep.

Marius Sumudica a vorbit in exclusivitate pentru PRO X despre revenirea in tara din cauza pandemiei de coronavirus, care s-a raspandit extrem de repede si in Turcia. Antrenorul lui Gaziantep a declarat ca jucatorii romani au ramas acolo, desi Maxim isi dorea sa se intoarca in tara.

"M-am intors azi-noapte, am venit in Romania. Nu se stie ce se va intampla acolo, am inteles ca sunt 3 scenarii, este o nebuloasa, cel mai ok ar fi sa inceapa pe 17 luna viitoare campionatul, ceea ce cred ca va fi imposibil. Cazurile de COVID-19 crescand alarmant si ei se confrunta cu asta de cateva zile. Se facea o paralela cu Italia si in primele 3 zile au existat mai multe cazuri in Turcia, decat au fost in Italia.

A doua, play off / play out si ultima varianta, la care cred ca se va ajunge, inghetarea campionatului si acordarea titlului celui de pe primul loc.

Pentru noi e importanta sanatatea, sunt la domiciliu, nu exista niciun caz, am completat formularele si voi sta in izolare.

Jucatorii au ramas acolo, din ce stiu eu, Maxim era mai agitat si voia sa se intoarca, Junior, Tosca sunt acolo. Marea majoritate a jucatorilor nu pot pleca pentru ca li s-a inchis orice cale de zbor. Noi aveam sansa ca Romania sa fie deschisa, usor usor inteleg ca exista posibilitatea sa se inchida culoarul de zbor", a declarat Marius Sumudica la PRO X.