Marius Sumudica a inchiriat un avion privat si s-a intors DE URGENTA in Romania! Turcii, furiosi pe decizia romanului: "S-au suparat, ii inteleg!" 

Marius Sumudica impreuna cu romanii de la Gaziantep au fugit din Turcia pentru a reveni in tara.

Antrenorul roman a luat decizia sa plece dupa numarul alarmant de cazuri confirmate cu COVID-19, care a crescut rapid. Turcia a intrerupt campionatul abia joi, iar marti s-a jucat ultimul meci, fapt ce i-a speriat pe Sumudica si restul romanilor de la Gaziantep.

Acestia au inchiriat un avion privat, pe care antrenorul a platit 50.000 de euro si s-au intors aseara in Bucuresti, desi plecarea lor nu a fost vazuta cu ochi buni de turci.

"La forma grava de pneumonie pe care am avut-o de Sarbatori cred ca riscam mult prea mult. Eu am mai spus in gluma ca am fost primul care a avut coronavirus, dar in ultima vreme nu mai sunt sigur ca a fost o gluma. Ce puteam sa facem? In hotelul in care stateam, unul cu 600 de camere, mai eram doar noi cinci. Au si inchis aripa unde eram si trebuia sa ne mutam. 85 la suta din personal ramasese acasa.

Cum sa raman? Ma rog la Dumnezeu ca totul sa fie sub control in Turcia, sa se treaca peste asta si sa ne putem reapuca de fotbal. Le-am si spus ca sunt gata sa ma intorc, nici nu mi-am luat toate lucrurile de acolo. S-au suparat, ii inteleg pe de-o parte, dar cred ca si noi trebuie sa fim intelesi. Mai ales ca nimic nu este sigur, nu se stie cand se vor relua antrenamentele.

Prima data au zis ca marti, apoi ca joi, iar federatia inca nu a luat o decizie ... Se amana din trei in trei zile. Programul facut de Sumudica prevede liber pentru jucatori pana pe 1 aprilie, in conditiile in care primul scenariu e sa incepem pe 17 aprilie. Sunt gata sa ma intorc si sa ne batem pentru a termina in primele 10 echipe", a declarat Marius Sumudica pentru Digi Sport.