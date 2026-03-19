Avem nevoie de unul: Szoboszlai și Valverde ne fac să înghițim în sec. Iarba e mai verde în curtea vecinului „mai sărac"
Marcu Czentye
Dominik Szoboszlai și Federico Valverde încântă națiuni care sunt departe de a fi o forță în fotbalul mondial, dar câte un jucător poate fi suficient pentru a schimba suflul unei comunități.

Trec anii, iar România își extinde tot mai mult, din nefericire, perioada în care își poartă mut setea unui fotbalist mare, care să o încânte precum a făcut-o Gheorghe Hagi. Sau măcar Adrian Mutu, mai recent.

Ne mândrim că am depășit PIB-ul Ungariei, dar, poate, cu prețul unui sistem educațional tot mai șubred, care își vede efectele nocive inclusiv în sport și, mai exact, în fotbal.

De prea mulți ani deja, România duce dorul unei vedete în fotbal

În lipsa unei participări la Campionatul Mondial de fotbal, din 1998, dar și în contextul unor alegeri prezidențiale organizate la FRF într-un stil care amintește de Somalia și Madagascar, și nu de o țară cu pretenții sportive mari, privim în jur pentru a primi doza de încântare din partea unor fotbaliști, nemaiavând opțiuni autohtone.

Ungaria și Uruguay au ce urmări la televizor: Szoboszlai și Valverde, exemple-excepție

Trecem granița la vest, circa 300 de kilometri distanță de Oradea sau Arad, și ajungem la Székesfehérvár. E orașul în care, în toamna anului 2000, s-a născut Dominik Szoboszlai.

Nu doar înălțimea de 1,86 metri îl ajută să vadă bine jocul. A devenit deja om de bază în clubul de fotbal din Liverpool, al doilea cel mai iubit din Anglia.

Szoboszlai, gol după gol din lovituri libere

A înscris goluri excepționale din lovituri libere, în meciuri cu Arsenal, Manchester City și Tottenham.

Citește bine slăbiciunile defensivelor adverse și a ajuns să fie, măcar în anumite partide, mai periculos ofensiv decât Mohamed Salah.

Trăiește cu regretul de a nu fi reușit să califice încă Ungaria la Campionatul Mondial, dar impresionează în Premier League.

Un lucru pe care ne-am dori să îl putem spune cu toată gura nu doar despre Radu Drăgușin, ci și despre un jucător cu profil ofensiv, care ocupă mai mult spațiu în atenția oamenilor.

Pentru a nu părăsi calibrul de clasă mondială, atribuit fotbaliștilor, trecem Atlanticul, iar la vreo douăzeci de ore distanță se aterizează la Montevideo, unde s-a născut Federico Valverde, în vara anului 1998.

Hattrick-ul înscris împotriva lui Manchester City, într-o manșă-tur în care majoritatea se aștepta ca Real Madrid să nu facă față trupei antrenate de Pep Guardiola, spune multe despre caracterul polivalent al fotbalistului uruguayan.

Valverde, prim hattrick la Real Madrid, tocmai în meciul cu Manchester City

Rămași fără atacanții explozivi - Diego Forlan, Edinson Cavani sau Luis Suarez - uruguayenii au încă motive de încântare, atunci când deschid televizorul și urmăresc cel mai bun fotbal din lume.

Din 3,4 milioane de locuitori, dubla campioană mondială, Uruguay, dispune, la 96 de ani de la prima ediție a Mondialului, de alte trei locuri 4, în palmaresul participărilor.

Ungaria, cu o populație de nici zece milioane de locuitori, reușește să aibă un jucător la o echipă de top, în Europa.

Sunt exemple de excelență, nu neapărat singulare, în cazul țărilor menționate, dar excelența e la polul opus al unei schimbări de statut din ziua alegerilor prezidențiale de federație.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Topul scumpirilor la pompă în UE în ultimele zile. Poziția neașteptată a României
Topul scumpirilor la pompă în UE în ultimele zile. Poziția neașteptată a României
ULTIMELE STIRI
Daniel Pancu, uluit: ”Nu știu dacă a mai existat vreodată situația asta”
Daniel Pancu, uluit: ”Nu știu dacă a mai existat vreodată situația asta”
România luptă pentru calificarea la EURO cu fotbaliști de la Real Madrid, Fiorentina și AS Roma! Lotul convocat de Mircea Diaconescu
România luptă pentru calificarea la EURO cu fotbaliști de la Real Madrid, Fiorentina și AS Roma! Lotul convocat de Mircea Diaconescu
Gareth Bale își pune fanii lui Real Madrid în cap! Ce a spus după Barcelona - Newcastle 7-2
Gareth Bale își pune fanii lui Real Madrid în cap! Ce a spus după Barcelona - Newcastle 7-2
Legenda Stelei nu s-a ferit de cuvinte! Responsabilii pentru situația de la FCSB: „Aceleași persoane”
Legenda Stelei nu s-a ferit de cuvinte! Responsabilii pentru situația de la FCSB: „Aceleași persoane”
Un patron din Superligă anunță o decizie radicală: ”N-am niciun fel de curaj să merg mai departe”
Un patron din Superligă anunță o decizie radicală: ”N-am niciun fel de curaj să merg mai departe”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Mutu, interviu în Italia: "Parcursul lui Chivu îl vezi o dată la 100 de antrenori. Vreau ca Inter să aibă probleme"

Mutu, interviu în Italia: "Parcursul lui Chivu îl vezi o dată la 100 de antrenori. Vreau ca Inter să aibă probleme"

Doliu în familia lui Costel Gâlcă. Anunțul făcut de Rapid

Doliu în familia lui Costel Gâlcă. Anunțul făcut de Rapid

Surpriza pregătită de Mircea Lucescu! Un atacant din play-out, convocat la națională

Surpriza pregătită de Mircea Lucescu! Un atacant din play-out, convocat la națională

Iosif Rotariu a identificat marea problemă de la FCSB: „Fără el e foarte greu”

Iosif Rotariu a identificat marea problemă de la FCSB: „Fără el e foarte greu”

Se știu sferturile de finală din Champions League! Tabloul complet

Se știu sferturile de finală din Champions League! Tabloul complet



Recomandarile redactiei
Un patron din Superligă anunță o decizie radicală: ”N-am niciun fel de curaj să merg mai departe”
Un patron din Superligă anunță o decizie radicală: ”N-am niciun fel de curaj să merg mai departe”
Legenda Stelei nu s-a ferit de cuvinte! Responsabilii pentru situația de la FCSB: „Aceleași persoane”
Legenda Stelei nu s-a ferit de cuvinte! Responsabilii pentru situația de la FCSB: „Aceleași persoane”
Daniel Pancu, uluit: ”Nu știu dacă a mai existat vreodată situația asta”
Daniel Pancu, uluit: ”Nu știu dacă a mai existat vreodată situația asta”
România luptă pentru calificarea la EURO cu fotbaliști de la Real Madrid, Fiorentina și AS Roma! Lotul convocat de Mircea Diaconescu
România luptă pentru calificarea la EURO cu fotbaliști de la Real Madrid, Fiorentina și AS Roma! Lotul convocat de Mircea Diaconescu
Gareth Bale își pune fanii lui Real Madrid în cap! Ce a spus după Barcelona - Newcastle 7-2
Gareth Bale își pune fanii lui Real Madrid în cap! Ce a spus după Barcelona - Newcastle 7-2
Alte subiecte de interes
Starul Ungariei s-a accidentat! Anunțul făcut de selecționerul Marco Rossi
Starul Ungariei s-a accidentat! Anunțul făcut de selecționerul Marco Rossi
Ungaria la EURO 2024: Totul despre echipa maghiarilor, lot, recorduri și performanțe istorice
Ungaria la EURO 2024: Totul despre echipa maghiarilor, lot, recorduri și performanțe istorice
Am avut români colegi cu Fede Valverde, moștenitorul lui Toni Kroos de la Real: "Zici că dădea cu tunul la poartă!"
Am avut români colegi cu Fede Valverde, moștenitorul lui Toni Kroos de la Real: "Zici că dădea cu tunul la poartă!"
Liverpool a pus ochii pe starul 'de neatins' al lui Real Madrid, dar Florentino Perez nu se lasă ușor
Liverpool a pus ochii pe starul 'de neatins' al lui Real Madrid, dar Florentino Perez nu se lasă ușor
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
CITESTE SI
Topul scumpirilor la pompă în UE în ultimele zile. Poziția neașteptată a României

stirileprotv Topul scumpirilor la pompă în UE în ultimele zile. Poziția neașteptată a României

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Mesajul sec al BNR despre cele două mari pericole actuale: populismul economic și criza din Orientul Mijlociu

stirileprotv Mesajul sec al BNR despre cele două mari pericole actuale: populismul economic și criza din Orientul Mijlociu

Ministerul Sănătății din Rusia a recomandat ca femeile care nu intenționează să aibă copii să consulte un psiholog

stirileprotv Ministerul Sănătății din Rusia a recomandat ca femeile care nu intenționează să aibă copii să consulte un psiholog

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
