Surpriză! Marko Dugandzic a intrat în istorie, iar acum și-a ales următoarea destinație

Liber de contract de la finalul anului trecut, după ce s-a despărțit de sud-coreenii de la FC Seul, Marko Dugandzic a semnat în martie cu Levski Sofia. Atacantul a jucat până acum doar trei meciuri în Bulgaria, însă în weekend a reușit "un gol istoric", după cum notează presa de la Sofia.

Marko Dugandzic se întoarce în Asia după ce a scris istorie la Levski Sofia

Dugandzic a fost unicul marcator al meciului cu CSKA 1948 Sofia - victorie în urma căreia Levski Sofia și-a asigurat matematic titlul de campioană și a încheiat seria incredibilă a lui Ludogorets - formație care câștigase precedentele 14 ediții de campionat.

În ciuda statului de erou de care beneficiază acum, fostul golgheter din Superliga nu va rămâne la Levski Sofia. Pe 30 iunie îi expiră înțelegerea, iar bulgarii de la Topsport scriu că Dugandzic și-a ales deja următoarea destinație.

Croatul și-ar dori să revină în fotbalul din Asia, mai multe formații din Coreea de Sud exprimându-și deja interesul pentru serviciile sale. De asemenea, alte două posibile destinații sunt Japonia și Indonezia.