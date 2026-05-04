Surpriză! Marko Dugandzic a intrat în istorie, iar acum și-a ales următoarea destinație

Surpriză! Marko Dugandzic a intrat în istorie, iar acum și-a ales următoarea destinație Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marko Dugandzic (32 de ani), fostul atacant de la FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid, tocmai a devenit campion în Bulgaria cu Levski Sofia.

TAGS:
Marko DugandzicLevski SofiaBulgaria
Din articol

Liber de contract de la finalul anului trecut, după ce s-a despărțit de sud-coreenii de la FC Seul, Marko Dugandzic a semnat în martie cu Levski Sofia. Atacantul a jucat până acum doar trei meciuri în Bulgaria, însă în weekend a reușit "un gol istoric", după cum notează presa de la Sofia.

Marko Dugandzic se întoarce în Asia după ce a scris istorie la Levski Sofia

Dugandzic a fost unicul marcator al meciului cu CSKA 1948 Sofia - victorie în urma căreia Levski Sofia și-a asigurat matematic titlul de campioană și a încheiat seria incredibilă a lui Ludogorets - formație care câștigase precedentele 14 ediții de campionat.

În ciuda statului de erou de care beneficiază acum, fostul golgheter din Superliga nu va rămâne la Levski Sofia. Pe 30 iunie îi expiră înțelegerea, iar bulgarii de la Topsport scriu că Dugandzic și-a ales deja următoarea destinație.

Croatul și-ar dori să revină în fotbalul din Asia, mai multe formații din Coreea de Sud exprimându-și deja interesul pentru serviciile sale. De asemenea, alte două posibile destinații sunt Japonia și Indonezia.

  • Dugandzic getty
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Marko Dugandzic a fost golgheter în Superliga

Cea mai bună perioadă a carierei sale a fost în Giulești. La Rapid, Dugandzic a marcat 28 de goluri și a oferit trei pase decisive în 48 de meciuri. Evoluțiile sale au atras transferul la Al-Tai, care a plătit aproximativ două milioane de euro în 2023.

Ulterior, atacantul a mai evoluat la FC Seoul, unde a adunat 37 de meciuri, cinci goluri și o pasă decisivă. De-a lungul carierei, croatul a mai jucat la NK Osijek, Ternana Calcio, Matera Calcio și FC Sochi.

În sezonul 2022/2023, Dugandzic a fost golgheterul SuperLiga, cu 18 goluri marcate. Potrivit Transfermarkt, atacantul are în prezent o cotă de piață de 800.000 de euro.

În această iarnă, și FCSB și-ar manifestat interesul pentru transferul lui Dugandzic, însă mutarea nu s-a concretizat.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”
Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”
ULTIMELE STIRI
Chelsea – Nottingham Forest 0-3 pe VOYO, acum: Continuă coșmarul londonezilor în a doua repriză
Chelsea – Nottingham Forest 0-3 pe VOYO, acum: Continuă coșmarul londonezilor în a doua repriză
Unirea Slobozia - FC Hermannstadt, ACUM pe Sport.ro. Ponde șutează violent din penalty și înscrie
Unirea Slobozia - FC Hermannstadt, ACUM pe Sport.ro. Ponde șutează violent din penalty și înscrie
Alberto Gilardino a primit vestea cea mare, la câteva zile după ce a fost dat pe lista lui FCSB
Alberto Gilardino a primit vestea cea mare, la câteva zile după ce a fost dat pe lista lui FCSB
Momente de coșmar în Chelsea - Nottingham! Debutantul scos pe targă de pe teren a avut nevoie de oxigen
Momente de coșmar în Chelsea - Nottingham! Debutantul scos pe targă de pe teren a avut nevoie de oxigen
Reacția americanilor după ce Louis Munteanu a reușit o dublă în MLS. Ce au scris despre român
Reacția americanilor după ce Louis Munteanu a reușit o dublă în MLS. Ce au scris despre român
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lautaro Martinez a venit la interviu și a spus tot despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

Lautaro Martinez a venit la interviu și a spus tot despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

Reacția lui Gică Hagi, după ce Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia

Reacția lui Gică Hagi, după ce Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia

Imagini pentru istorie: 75.000 de fani i-au scandat numele lui Cristi Chivu! Gestul făcut de antrenor în fața peluzei

Imagini pentru istorie: 75.000 de fani i-au scandat numele lui Cristi Chivu! Gestul făcut de antrenor în fața peluzei

Mesajul primit de Cristi Chivu în seara de titlu cu Inter: "Ești aici datorită nouă"

Mesajul primit de Cristi Chivu în seara de titlu cu Inter: "Ești aici datorită nouă"

Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"

Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."



Recomandarile redactiei
Momente de coșmar în Chelsea - Nottingham! Debutantul scos pe targă de pe teren a avut nevoie de oxigen
Momente de coșmar în Chelsea - Nottingham! Debutantul scos pe targă de pe teren a avut nevoie de oxigen
Alberto Gilardino a primit vestea cea mare, la câteva zile după ce a fost dat pe lista lui FCSB
Alberto Gilardino a primit vestea cea mare, la câteva zile după ce a fost dat pe lista lui FCSB
Reacția americanilor după ce Louis Munteanu a reușit o dublă în MLS. Ce au scris despre român
Reacția americanilor după ce Louis Munteanu a reușit o dublă în MLS. Ce au scris despre român
Revolta suporterilor dinamoviști după prezentarea noii sigle: „Ce-i hidoșenia aia făcută în Paint?”
Revolta suporterilor dinamoviști după prezentarea noii sigle: „Ce-i hidoșenia aia făcută în Paint?”
Unirea Slobozia - FC Hermannstadt, ACUM pe Sport.ro. Ponde șutează violent din penalty și înscrie
Unirea Slobozia - FC Hermannstadt, ACUM pe Sport.ro. Ponde șutează violent din penalty și înscrie
Alte subiecte de interes
Vârful care făcea spectacol în tricoul Rapidului a intrat într-un con de umbră la actuala echipă
Vârful care făcea spectacol în tricoul Rapidului a intrat într-un con de umbră la actuala echipă
Saudiții anunță demiterea lui Reghecampf după meciul nebun în care a marcat și Dugandzic
Saudiții anunță demiterea lui Reghecampf după meciul nebun în care a marcat și Dugandzic
Atacantul român din străinătate care speră la titlu și Champions League a înscris primul gol la noua echipă!
Atacantul român din străinătate care speră la titlu și Champions League a înscris primul gol la noua echipă!
Levski Sofia, mai ceva decât FCSB-ul lui Gigi Becali! Comando pe banca tehnică: interimar + doi profesori universitari + un fost fotbalist din România
Levski Sofia, mai ceva decât FCSB-ul lui Gigi Becali! Comando pe banca tehnică: interimar + doi profesori universitari + un fost fotbalist din România
Surpriză de proporții! Anunță revenirea lui Claudiu Keșeru, la un an după ce atacantul s-a retras
Surpriză de proporții! Anunță revenirea lui Claudiu Keșeru, la un an după ce atacantul s-a retras
Jean Vlădoiu a dat cărțile pe față, după egalul României cu Bulgaria
Jean Vlădoiu a dat cărțile pe față, după egalul României cu Bulgaria
CITESTE SI
Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”

stirileprotv Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Cum îți verifici vechimea în muncă online în 2026. Pași simpli de urmat, fără drumuri la instituții

stirileprotv Cum îți verifici vechimea în muncă online în 2026. Pași simpli de urmat, fără drumuri la instituții

Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

stirileprotv Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!