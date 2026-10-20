Cristiano Bergodi (62 de ani) ar fi dezamăgit de situația echipei sale și ar vrea să-și dea demisia. Totul ar urma să se decidă în următoarele ore, dar conducerea clubului are deja un nume de înlocuitor pe listă.

Mirel Rădoi, dorit la Universitatea Cluj!

Mirel Rădoi (45 de ani) este liber de contract din luna august și este favoritul conducerii din Ardeal pentru a prelua Universitatea Cluj, scrie GSP.ro. După ce s-a despărțit de Gaziantep, fostul selecționer a fost dorit și de Gigi Becali la FCSB, dar acesta nici măcar nu i-a răspuns la telefon nașului său.

Fostul antrenor de la Universitatea Craiova și FCSB ar fi gata să preia echipa, dar pune o condiție importantă pentru șefii clubului. Ar vrea să preia echipa în timpul întreruperii campionatului, în luna noiembrie, pentru a avea mai mult timp la dispoziție să lucreze cu noii săi jucători.

Astfel, dacă se va ajunge la o despărțire de Cristiano Bergodi în această perioadă, U Cluj trebuie să dispute partidele cu Corvinul Hunedoara, FCSB și Csikszereda cu un ”interimar” pe bancă.

Cristiano Bergodi nu s-a prezentat la flash-interviu după egalul cu FC Argeș

Italianului i s-a făcut rău, iar la flash-interviu i-a luat locul Eugeniu Cebotaru. Secundul lui Cristiano Bergodi și-a prezentat scuzele, însă forma slabă a echipei a dus la o stare de tristețe și astfel că antrenorul principal a preferat să nu se prezinte în fața jurnaliștilor. Totodată, Cebotaru a recunoscut că sunt probleme în cadrul echipei.

„Vreau să transmit scuze că Cristiano Bergodi nu este prezent la interviu, chiar nu se simte bine. Se simte puțin așa mai rău. Evident, s-a acumulat puțină tristețe pentru că le-a transmis băieților că un alt rezultat decât victoria ar fi un eșec.

De aici vine această supărare, chiar ne-am dorit azi. Am avut șansa să urcăm în clasament, dorința a fost mare, dar rezultatul este dezamăgitor pentru noi”, a spus Cebotaru, la flash-interviu.