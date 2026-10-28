Farul Constanța, victorie mare în UEFA Youth League!

Farul Constanța, victorie mare în UEFA Youth League! Liga Campionilor
SPORT.RO
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Campioana României la tineret joacă pentru calificarea în fazele superioare ale competiției.

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Farul ConstantaSheriff TiraspolMatei BerchezAndrei OanceaRăzvan MarinceanAlexandru Goncear
Din articol

Farul Constanţa a învins-o pe Sheriff Tiraspol cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri, pe Stadionul Central al Academiei Hagi, la Ovidiu, în prima manşă a turului al doilea al competiţiei de fotbal UEFA Youth League.

Farul - Sheriff Tiraspol 2-0

Câştigătoarea Ligii de Tineret s-a impus prin golurile marcate de Matei Berchez (26) şi Andrei Oancea (90+2 - penalty).

Fiecare echipă a avut câte o bară, gazdele prin Oancea (60), iar campioana Moldovei prin Ivan Jeju (90+1).

La constănţeni au jucat Răzvan Marincean şi Alexandru Goncear, care au marcat duminică în Superliga de fotbal a României pentru Farul, în meciul cu Oţelul Galaţi (4-3).

Echipa folosită de constănțeni

Antrenorul Stere Banoti a aliniat echipa: 

David Barbu - Dimitrie Carabaş (Edward Neamţu, 68), Răzvan Plugaru, Andrei Filea, Darius Dragomir - Ianis Podoleanu (căpitan), Andrei Oancea - Darius Tripon (Cosmin Mihai, 85), Alexandru Goncear (Alexandru Telehoi, 68), Matei Berchez (Sergiu Rezmiveş, 85) - Răzvan Marincean (Antonio Minescu, 51).

Manşa secundă se va juca pe 4 noiembrie, la Tiraspol.

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Info: Agerpres

Foto: Farul Constanța

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