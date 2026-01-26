Toate meciurile din Premier League pot fi urmărite în direct pe VOYO.



Căpitanul Bruno Fernandes (31 de ani) a fost un om de bază în ambele meciuri. Portughezul a oferit două pase decisive în aceste jocuri și astfel a ajuns la 200 de contribuții decisive (goluri + pase de gol) în tricoul lui Manchester United.



Bruno Fernandes, la bătaie cu Rooney și Cristiano Ronaldo



Astfel, Bruno Fernandes este al doilea mijlocaș din istoria Premier League care atinge această bornă atât de repede. Portughezul a avut nevoie de 312 meciuri oficiale pentru a ajunge aici. Doar Kevin De Bruyne s-a mișcat mai bine, fostul mijlocaș de la Manchester City a depășit pragul după 302 meciuri.



În clasamentul all-time din Premier League, Bruno Fernandes ocupă locul 10. Thierry Henry a atins borna de 200 de contribuții decisive în numai 219 meciuri oficiale, în tricoul lui Arsenal. Francezul e lider în această ierarhie.



Din istoria lui Manchester United, doar Wayne Rooney (285 meciuri) și Cristiano Ronaldo (308 meciuri) au ajuns la 200 de contribuții decisive mai repede decât a făcut-o Bruno Fernandes, scrie Transfermarkt.



În urma acestui succes, Manchester United și-a păstrat locul 4, poziție care asigură prezența directă în UEFA Champions League. Arsenal rămâne lider în Premier League, dar acum are numai patru puncte avans față de Manchester City. Aston Villa completează podiumul.

