Neymar implicat intr-un nou scandal sexual! S-ar fi culcat cu o fosta concurenta dintr-un show de televiziune, iar sotul acesteia face acuzatii

Neymar se afla in Brazilia unde sta in izolare.

Neymar este izolat in Brazilia si a primit multe critici pentru modul extravagant in care isi petrece timpul. Din fotografiile pe care le-a mai postat se vee ca nu respecta regulile de distantare sociala.

Brazilianul continua sa se antreneze cu Ricardo Rosa si asteapta cu nerabdare ca viata sa revina la normalitate si la fel si activitatea sa fotbalistica. Acum, starul brazilian este implicat intr-o alta controversa. O fosta concurenta de la un show de televiziune spune ca a avut o relatie sexuala cu brazilianul in 2016.

Ea se numeste Flayslane si multe ziare au scris despre aceasta aventura la acea vreme. Tanar a dorit sa clarifice situatia si a spus ca este cat se poate de sincera.

"O sa spun un singur lucru: sunt suficient de femeie pentru a recunoaste ceea ce fac. A fost doar o intalnire. Lui Neymar nu trebuie sa ii fie rusine. Nu o sa mint doar pentru el, dar acum imi este mie rusine ca am fost cu el.", a spus tanara conform Mundo Deportivo.

Pentru a inrautati situatia au aparut si declaratiile fostului sot al lui Flayslane. "Am inceput sa ma intalnesc cu ea la cateva luni dupa ce a fost cu Neymar si eu am sters conversatia dintre cei doi din telefonul ei. Ea nu minte si nu are nevoie sa minta.", a spus fostul sot al acesteia.

Neymar a mai fost implicat si acuzat intr-un scandal de viol in luna februarie a acestui an.

Tweet Neymar coronavirus Citeste si: