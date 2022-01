Șumudică poate deveni cetățean turc la finalul sezonului: „Sunt onorat de această promisiune!” Condiția pusă de oficialii lui Malatyaspor

Yeni Malatyaspor are șase meciuri consecutive fără victorie în campionat, acolo unde se află pe ultimul loc în clasament, cu 15 puncte obținute în 20 de meciuri jucate.

Situația nu este deloc bună pentru gruparea lui Șumudică, însă tehnicianul român speră să redreseze echipa și să o poată salva de la retrogradare.

Șumudică poate deveni cetățean turc



În cazul în care reușește să o salveze pe Malatyaspor de la retrogradare, lui Marius Șumudică i s-a promis că va primi pașaport turcesc, după cum a dezvăluit chiar el, în ultima postare de pe contul său de Twitter.

„Împreună, suntem Malatya. Ne aflăm toți în spatele acestei echipe și lucrăm pentru a face lucrurile mai bune.

Sunt onorat că primesc sprijin din partea tuturor de la club, dar și din partea autorităților locale. Acest lucru demonstrează cât de profundă este conexiunea noastră. Sunt, de asemenea, onorat de faptul că mi s-a promis pașaport turcesc dacă o salvez pe Malatya de la retrogradare.

Așa cum am făcut încă din primul moment în care am ajuns aici, am muncit full-time pentru a demonstra că sunt unul dintre voi.

P.S: Vă mulțumesc pentru baklava, oameni buni. A fost delicioasă!”, a scris Șumudică pe Instagram.