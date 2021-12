Marea dezamăgire a lui Marius Șumudică despre națională: ”Abia au dat cu nasul de mirosul ierbii”

În final, au rămas patru nume pe lista lui Răzvan Burleanu, cu primii trei existând deja discuții: Adrian Mutu (ex. FCU Craiova și naționala U21), Edward Iordănescu (ex. FCSB și CFR), Ladisau Boloni (ex. Panathinaikos, fost selecționer între iulie 2001 și iulie 2002) și Victor Pițurcă (fără job de doi ani, ultima dată la Universitatea Craiova, fost selecționer în 3 mandate, 1998-1999, 2004-2009, 2011-2014).

Marius Șumudică este supărat că nu a fost inclus pe această listă, deși strategia FRF era să caute selecționeri liberi de contract, pentru a evita cazul Dan Petrescu, în care ar fi fost nevoiți să plătească o clauză de reziliere pentru a putea discuta cu ”bursul”.

”Oarecum, mă deranjează pentru că am avut niște performanțe în fotbalul românesc, am realizat ceva, dar nu știu care sunt criteriile după care se aleg selecționerii. Se ia în calcul momentul respectiv sau ceea ce ai făcut, ce experiență ai, ai câștigat trofee, ai jucat în Champions League, în primăvara europeană? Eu mă calificam!

Mă gândeam ce am realizat ca antrenor, am câștigat campionatul cu Astra, o Supercupă, am ieșit din grupele Europa League, am fost ales și antrenorul anului în 2016/2017, dar probabil sunt alte criterii.

Șumudică, neavând rezultate la Malatya, nu mai este luat în calcul. Pe mine nu mă deranjează că nu mă numește cineva, dar din 10-20 de antrenori care erau puși pe listă, să nu apar și eu, dar să apară niște antrenori care, săracii, abia au dat cu nasul de mirosul ierbii, e jenant!

Eu am spus că înaintea mea sunt antrenori mult mai titrați, dar nici mie nu-mi convine că văd niște antrenori care nu au realizat nimic și vor să fie selecționeri. Am spus de Dan Petrescu, Gică Hagi, Victor Pițurcă, Răzvan și Mircea Lucescu.

Nu mă pot compara cu ei în acest moment. Olăroiu, care pentru mine e unul dintre cei mai buni antrenori, dar ușor-ușor, după ce au refuzat toți, cred că trebuia să mai urc și eu în clasamentul ăla și să fiu pe listă. N-am prins nici ultima treaptă!”, a declarat Marius Șumudică.

Șumudică a revenit în România pentru a petrece trecerea dintre ani alături de familia lui.

