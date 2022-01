”Dați-ne ce merităm! Un milion la sută penalty!”. Șumudică a ”tunat” după ultimul meci din Turcia

După meci, antrenorul român a „tunat” la adresa arbitrajului. Acesta este de părere că echipa sa trebuia să primească un penalty, iar Trabzon să rămână în zece oameni.

”Felicitări jucătorilor mei, au jucat foarte bine! Defensiva noastră și-a făcut treaba bine. Știam că Trabzonspor are jucători care pot face diferența. Astăzi a fost greu pentru noi. Am avut și o șansă bună la Osman. Era față în față cu portarul. Jucătorul de la Trabzonspor nu a avut nicio treabă cu mingea. Un milion la sută penalty. Acum 4-5 ani nu aveam VAR. Nu erau plătiți arbitri VAR. Acum de ce sunt acolo? Azi am avut un penalty și un cartonaș roșu. Jucătorul nostru a fost lovit. Și-a schimbat tricoul pentru că era plin de sânge. Nu s-a luat nicio măsură.

A fost o acțiune directă împotriva fundașului nostru stânga, Hafez. Nasul lui sângera, a trebuit să îi schimbăm tricoul. Un milion la sută a fost cartonaș roșu. De ce sunt arbitri împotriva lui Malatyaspor? Trabzonspor nu avea nevoie de ajutor. E o echipă bună. Au și mulți bani. Cer Federației și arbitrilor să îmi respecte munca. Muncesc în afara țării mele și o fac din toată inima.

Îmi lipsesc șase jucători din echipă. Am venit cu jucători tineri. Am pierdut cu 1-0. În afara golului, nu am lăsat spații pentru ocazii. Vreau să le transmit oamenilor să spună nu acestor nedreptăți. Acum există un sistem VAR.

Azi am avut un cartonaș roșu și un penalty. Ce pot să fac mai mult ca antrenor? Dați-ne ce merităm. Dacă Trabzonspor ar fi rămas în zece și ni s-ar fi acordat penalty-ul, altul ar fi fost rezultatul. Felicit Trabzonspor pentru jocurile lor de până acum, dar azi nu merita victoria”, a spus Șumudică, potrivit Fanatik.com.

Malatya rămâne pe ultimul loc în Turcia după 20 de partide, la egalitate cu Goztepe și cu Kasimpașa, dar cu un golaveraj inferior.

Pentru Malatyaspor urmează un duel, la prima vedere, mai accesibil, cu ”vecina” de clasament Goztepe.