Șumudică, primit cu fast de către jucători când a revenit la antrenament! Tort și îmbrățisări pentru antrenorul român 

Marius Șumudică a încheiat anul pe ultimul loc în campionatul Turciei. Malatyaspor a acumulat doar 15 puncte după doar 19 etape.

Dar, cu toate acestea, antrenorul român este încrezător că poate salva echipa de la retrogradare dacă i se aduc jucătorii ceruți.

Până atunci, Șumudică încearcă să creeze o atmosferă cât mai bună în cadrul lotului. La revenirea la antrenamente, tehnicianul a fost întâmpinat cu tort pentru a sărbători trecerea în noul an alături de jucătorii săi. Emoționat, antrenorul a ținut să marcheze acest moment și a postat pe rețelele de socializare un mesaj de încredere pentru fotbaliștii și fanii lui Malatyaspor.

„Unitate, prietenie, credință, încredere, pasiune. Suntem împreună, luptăm împreună.

La mulți ani, băieți!”, a fost mesajul postat de Marius Șumudică pe contul oficial de Twitter.

Togetherness, friendship, belief, trust, passion. We're in this together, we all fight together. Happy birthday, my boys! pic.twitter.com/UkCWheGlPZ