Fundașul central al lui Tottenham a revenit în acest sezon, după accidentarea groaznică pe care a suferit-o la începutul anului trecut la nivelul ligamentelor încrucișate.

Radu Drăgușin a revenit și în naționala României în meciul cu Turcia și a avut o prestație solidă, dar din păcate nu a fost de ajuns pentru ca „tricolorii” să se califice în finala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Ionuț Rada îl vede pe Drăgușin mai potrivit în Italia

Întrebat despre ce ar trebui să facă fundașul de 24 de ani în vară, Ionuț Rada a sugerat că alegerea potrivită pentru Drăgușin ar fi să revină în Italia.

Fostul jucător de la FCSB, Rapid și CFR Cluj e de părere că stilul de joc din Premier League nu îl avantajează pe internaționalul român.

„E un jucător care arată că îi lipsesc meciurile și încrederea. Vine după o perioadă de accidentare, primul lui obiectiv e să fie 100% sănătos fizic. Încă are o cotă bună și poate să prindă campionate bune, poate chiar să se întoarcă în Italia. Depinde foarte mult de alegerea pe care o va face în perioada următoare, depinde și de ce va face la Tottenham. Consider că el va trebui să meargă acolo unde simte că fotbalul i se potrivește.

Tottenham avea un joc foarte riscant cu acea linie de apărare care l-a pus în multe momente în dificultate, și de aceea chiar echipa a avut de suferit, nu se adaptează antrenorul la jucătorii pe care îi are. Dacă el revine la forma lui fizică poate să aibă prestații bune și la Tottenham dar și în Italia, unde depinde la ce echipă merge.”, a spus Ionuț Rada, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Fundașul român are nouă meciuri pentru Tottenham în acest sezon, după ce a revenit pe teren în finalul anului trecut, într-un meci cu Crystal Palace.

20 de milioane de euro este cota lui Radu Drăgușin, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.