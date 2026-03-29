Mirel Rădoi se ocupă de echipă până în vară, dar finanțatorul roș-albaștrilor speră că va reuși să îl convingă pe antrenor să rămână pe bancă și în următorul sezon.

Turcii anunță: ”Drăguș ar fi dat undă verde opțiunii FCSB!”

În acest sens, Gigi Becali vrea să îi aducă la echipă lui Rădoi un atacant pe care antrenorul îl cunoaște foarte bine, pe Denis Drăguș, fotbalist față de care patronul de la FCSB nu și-a ascuns niciodată simpatia.

Presa din Turcia susține că Denis Drăguș nu ar spune nu unui transfer la FCSB și anunță că atacantul a dat deja undă verde negocierilor, mai ales că îl apreciază foarte mult pe Mirel Rădoi.

”Chiar dacă a evitat să facă o declarație despre transfer, Drăguș și-ar fi exprimat respectul față de antrenorul său și ar fi dat undă verde opțiunii FCSB”, au scris turcii de la Kuzeyekspres.

După ce a fost transferat la Trabzonspor, Denis Drăguș nu a reușit să impresioneze și a fost împrumutat la Gaziantep, acolo unde a avut un sezon excepțional sub comanda lui Marius Șumudică. Totuși, în a doua sa perioadă la Gaziantep, Drăguș a avut probleme cu accidentările și nu s-a mai ridicat la nivelul așteptărilor.

În acest sezon, atacantul a marcat doar două goluri și a oferit o singură pasă decisivă.