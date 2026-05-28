După ce a rezolvat primele două transferuri, Dinamo îi va prelungi contractul lui Danny Armstrong (28 de ani) până în 2028, scrie GSP.ro.

Dinamo îi prelungește contractul lui Danny Armstrong

Adus în vara anului trecut la echipă, liber de contract după ce a plecat de la Kilmarnock, Armstrong a fost unul dintre cei mai eficienți jucători sub comanda lui Zeljko Kopic. Contractul său, scadent în 2027, va fi prelungit pentru încă un sezon, potrivit unei clauze a înțelegerii.

În acest sezon, scoțianul a fost printre golgheterii lui Dinamo (șase goluri), dar și cel mai bun pasator al echipei, cu zece assist-uri. Și cota sa de piață a crescut la 900.000 de euro.

Nu ar fi singura prelungire de contract din lotul lui Dinamo. Raul Opruț (28 de ani), fundașul stânga, a semnat prelungirea până în 2029 cu ”roș-albii”.

”Câinii” au reușit să se califice la barajul pentru Conference League după ce au obținut locul patru în sezonul regulat. În contextul în care Universitatea Craiova a câștigat eventul, locul de Europa League a fost ”cedat” vicecampioanei U Cluj, iar CFR Cluj s-a calificat direct în preliminariile Conference League.

”Care e diferența dintre Dinamo și FCSB?” Răspunsul lui Florentin Petre

Florentin Petre, secundul lui Zeljko Kopic, a evidențiat că în clipa de față nu există nicio diferență între Dinamo și FCSB referitoare la calitatea lotului. Conform transfermarkt, Dinamo are, totuși, un lot cotat la 18 milioane de euro, în timp ce FCSB, la 35.7 milioane.

”Este cel mai important meci, pentru că, dacă vom câștiga, și sper din toată inima să se întâmple lucrul ăsta, ne vom îndeplini obiectivul!

(n.r. Care e diferența dintre Dinamo și FCSB?) Nu există nicio diferență valorică între jucători, suntem 50-50. Suntem pregătiți pentru orice, pentru că ne-am pregătit un an de zile pentru asta. La nivelul ăsta, detaliile mici vor face diferența”, a spus Florentin Petre.