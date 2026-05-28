La 36 de ani, Sorana Cîrstea joacă tenisul convingător pe care l-a căutat cu disperare în faze anterioare ale carierei sale.

Oscilațiile de formă din timpul unui meci s-au diminuat sau chiar au dispărut în anumite partide, cum a fost cazul unor meciuri câștigate cu încredere, în actualul sezon de zgură.

Sorana Cîrstea, la un pas de a treia calificare a carierei în optimile Roland Garros

Ediția 2026 a turneului de la Roland Garros a început extraordinar pentru cea mai bună jucătoare de tenis a României, care nu a pierdut set în primele două tururi.

A dispus de o jucătoare de 17 ani, Ksenia Efremova, în runda inaugurală, scor 6-3, 6-1, după care a confirmat forma bună într-un meci mai dificil, cu Eva Lys, încheiat 6-3, 6-0.