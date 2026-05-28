La 36 de ani, Sorana Cîrstea joacă tenisul convingător pe care l-a căutat cu disperare în faze anterioare ale carierei sale.
Oscilațiile de formă din timpul unui meci s-au diminuat sau chiar au dispărut în anumite partide, cum a fost cazul unor meciuri câștigate cu încredere, în actualul sezon de zgură.
Sorana Cîrstea, la un pas de a treia calificare a carierei în optimile Roland Garros
Ediția 2026 a turneului de la Roland Garros a început extraordinar pentru cea mai bună jucătoare de tenis a României, care nu a pierdut set în primele două tururi.
A dispus de o jucătoare de 17 ani, Ksenia Efremova, în runda inaugurală, scor 6-3, 6-1, după care a confirmat forma bună într-un meci mai dificil, cu Eva Lys, încheiat 6-3, 6-0.
Sorana Cîrstea, pentru a 17-a oară pe tabloul principal al competiției majore de la Paris
Cap de serie la Roland Garros, Sorana Cîrstea va continua să fie favorită și în turul al treilea, în care o va avea ca oponentă pe Solana Sierra din Argentina, număr 68 WTA.
O victorie împotriva Solanei Sierra i-ar aduce Soranei Cîrstea prima calificare în optimile Roland Garros din ultimii cinci ani.
Cîrstea a pătruns în a doua săptămână de concurs la Roland Garros de numai două ori, până în prezent: la a doua participare, în 2009, a atins faza sferturilor de finală, după o victorie memorabilă cu Jelena Jankovic, iar, în 2021, Cîrstea a trecut de jucătoare ca Martina Trevisan și Daria Kasatkina pentru a ajunge în faza ultimelor șaisprezece jucătoare.
Sorana Cîrstea, favorită să ajungă în sferturile Roland Garros
Dincolo de faptul că este favorită la calificarea în optimile Roland Garros 2026, Sorana Cîrstea are motive de încredere și când privește mai departe, pe tablou.
Cu Elena Rybakina eliminată în turul secund, Cîrstea ar putea juca în optimi contra jucătoarei mai bune din duelul Xinyu Wang (148 WTA) - Yulia Starodubtseva (55 WTA).
Ar fi prima oară în cariera Soranei Cîrstea când românca ar ajunge între ultimele opt jucătoare ale turneului de la Roland Garros fără a porni cu a doua șansă în vreun meci, în parcursul său până în acea fază competițională.