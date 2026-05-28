GALERIE FOTO La un pas: de câți ani nu s-a mai calificat Sorana Cîrstea în optimile turneului de la Roland Garros

La un pas: de câți ani nu s-a mai calificat Sorana Cîrstea în optimile turneului de la Roland Garros Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, la o victorie distanță de o performanță rară.

TAGS:
Tenis WTARoland Garros 2026Sorana Cirsteaoptimi de finala
Din articol

La 36 de ani, Sorana Cîrstea joacă tenisul convingător pe care l-a căutat cu disperare în faze anterioare ale carierei sale.

Oscilațiile de formă din timpul unui meci s-au diminuat sau chiar au dispărut în anumite partide, cum a fost cazul unor meciuri câștigate cu încredere, în actualul sezon de zgură.

Sorana Cîrstea, la un pas de a treia calificare a carierei în optimile Roland Garros

Ediția 2026 a turneului de la Roland Garros a început extraordinar pentru cea mai bună jucătoare de tenis a României, care nu a pierdut set în primele două tururi.

A dispus de o jucătoare de 17 ani, Ksenia Efremova, în runda inaugurală, scor 6-3, 6-1, după care a confirmat forma bună într-un meci mai dificil, cu Eva Lys, încheiat 6-3, 6-0.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea rg 2026 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sorana Cîrstea, pentru a 17-a oară pe tabloul principal al competiției majore de la Paris

Cap de serie la Roland Garros, Sorana Cîrstea va continua să fie favorită și în turul al treilea, în care o va avea ca oponentă pe Solana Sierra din Argentina, număr 68 WTA.

O victorie împotriva Solanei Sierra i-ar aduce Soranei Cîrstea prima calificare în optimile Roland Garros din ultimii cinci ani.

Cîrstea a pătruns în a doua săptămână de concurs la Roland Garros de numai două ori, până în prezent: la a doua participare, în 2009, a atins faza sferturilor de finală, după o victorie memorabilă cu Jelena Jankovic, iar, în 2021, Cîrstea a trecut de jucătoare ca Martina Trevisan și Daria Kasatkina pentru a ajunge în faza ultimelor șaisprezece jucătoare.

Sorana Cîrstea, favorită să ajungă în sferturile Roland Garros

Dincolo de faptul că este favorită la calificarea în optimile Roland Garros 2026, Sorana Cîrstea are motive de încredere și când privește mai departe, pe tablou.

Cu Elena Rybakina eliminată în turul secund, Cîrstea ar putea juca în optimi contra jucătoarei mai bune din duelul Xinyu Wang (148 WTA) - Yulia Starodubtseva (55 WTA).

Ar fi prima oară în cariera Soranei Cîrstea când românca ar ajunge între ultimele opt jucătoare ale turneului de la Roland Garros fără a porni cu a doua șansă în vreun meci, în parcursul său până în acea fază competițională.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
ULTIMELE STIRI
Dinamo pregătește o mutare spectaculoasă: ”Pentru prima dată în istoria clubului”
Dinamo pregătește o mutare spectaculoasă: ”Pentru prima dată în istoria clubului”
Meciul UEFAntasticilor | Emisiune specială cu Ștucan, Robert Niță și Andru Nenciu pe VOYO, de la 19:00
Meciul UEFAntasticilor | Emisiune specială cu Ștucan, Robert Niță și Andru Nenciu pe VOYO, de la 19:00
Ionuț Chirilă a pus mâna pe telefon și a sunat un conducător din Superliga: ”Băi, cum să te bată Rapidul?”
Ionuț Chirilă a pus mâna pe telefon și a sunat un conducător din Superliga: ”Băi, cum să te bată Rapidul?”
Acțiunile Ferrari s-au dus ”în cap” după lansarea noului model electric: ”O dezamăgire estetică”
Acțiunile Ferrari s-au dus ”în cap” după lansarea noului model electric: ”O dezamăgire estetică”
”Va semna curând Chivu?” Răspunsul clar dat de președintele lui Inter: ”Nu e o prioritate!”
”Va semna curând Chivu?” Răspunsul clar dat de președintele lui Inter: ”Nu e o prioritate!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, transfer direct de la rivală: 58.000.000 de euro de la Inter

Cristi Chivu, transfer direct de la rivală: 58.000.000 de euro de la Inter

MM Stoica aruncă bomba: FCSB face transferul

MM Stoica aruncă bomba: FCSB face transferul

Ionuț Chirilă a numit clubul cu ”atmosferă sud-americană” din Superliga: ”E și cel mai puternic din România”

Ionuț Chirilă a numit clubul cu ”atmosferă sud-americană” din Superliga: ”E și cel mai puternic din România”

Portar de 1,97 metri transferat azi de Dinamo! ”Experiență în cupele europene”

Portar de 1,97 metri transferat azi de Dinamo! ”Experiență în cupele europene”

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”

Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”



Recomandarile redactiei
Ionuț Chirilă a pus mâna pe telefon și a sunat un conducător din Superliga: ”Băi, cum să te bată Rapidul?”
Ionuț Chirilă a pus mâna pe telefon și a sunat un conducător din Superliga: ”Băi, cum să te bată Rapidul?”
”Va semna curând Chivu?” Răspunsul clar dat de președintele lui Inter: ”Nu e o prioritate!”
”Va semna curând Chivu?” Răspunsul clar dat de președintele lui Inter: ”Nu e o prioritate!”
Acțiunile Ferrari s-au dus ”în cap” după lansarea noului model electric: ”O dezamăgire estetică”
Acțiunile Ferrari s-au dus ”în cap” după lansarea noului model electric: ”O dezamăgire estetică”
Marius Șumudică ”urechează” un fotbalist de la Rapid: ”Nepregătit total! Totul vine de la cap”
Marius Șumudică ”urechează” un fotbalist de la Rapid: ”Nepregătit total! Totul vine de la cap”
Meciul UEFAntasticilor | Emisiune specială cu Ștucan, Robert Niță și Andru Nenciu pe VOYO, de la 19:00
Meciul UEFAntasticilor | Emisiune specială cu Ștucan, Robert Niță și Andru Nenciu pe VOYO, de la 19:00
Alte subiecte de interes
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Jaqueline Cristian a găsit explicația pentru dezamăgirea suferită pe bani frumoși la Roland Garros
Jaqueline Cristian a găsit explicația pentru dezamăgirea suferită pe bani frumoși la Roland Garros
Prietena Gabrielei Ruse, zguduită de realitate: a câștigat la Roland Garros într-o zi în care familia sa a fost la un pas de moarte
Prietena Gabrielei Ruse, zguduită de realitate: a câștigat la Roland Garros într-o zi în care familia sa a fost la un pas de moarte
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
CITESTE SI
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

stirileprotv Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!