STOP JOC! Tocmai s-a dat cea mai tare pasa vazuta in 2019! Cum a putut sa trimita unui coleg jucatorul pierdut de Chelsea

Imagini de senzatie la un meci din Cupa Africii!

Nigeria a inscris un gol fabulos in meciul cu Burundi din Cupa Africii, incheiat 1-0.

Odion Ighalo a reusit sa marcheze in minutul 77, dupa o actiune foarte frumoasa si o pasa cu calcaiul trimisa excelent de un Ola Aina, coechipierul sau.

Ola Aina, in varsta de 22 de ani, a fost legitimat la Chelsea pana in acest an, cand a fost cumparat de FC Torino.

Totusi, el nu a prins decat 3 meciuri in tricoul lui Chelsea, apoi a strans 44 de meciuri in sezonul 2017/2018, cand a fost imprumutat la Hull City, si 30 de meciuri la Torino, in sezonul proaspat incheiat. Ola Aina i-a convins pe italieni, care au decis sa-l cumpere.