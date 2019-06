"Eden Hazard left!" :)) Moment fabulos dezvaluit de un jucator de la Chelsea! Ultimul mesaj postat pe grupul de WhatsApp al jucatorilor

Eden Hazard s-a transferat in aceasta vara pentru 100 de milioane de euro la Real Madrid.

Superstarul belgian Eden Hazard s-a transferat in aceasta vara de la Chelsea la Real Madrid pentru o suma care poate ajunge la 150 de milioane de euro, in functie de activarea unor clauze din contract. Castigatoarea Europa League are garantat 100 de milioane pentru transferul pe care Hazard a marturisit ca il visa din copilarie.

Hazard a fost decisiv in finala Europa League la ultimul sau meci in tricoul lui Chelsea, iar saptamana trecuta a fost prezentat pe Santiago Bernabeu in fata a 50.000 de fani ai Realului. Transferul la Real a fost "confirmat" de jucator intr-un mod inedit: a parasit grupul de WhatsApp al jucatorilor lui Chelsea!

A parasit grupul de WhatsApp

Dezvaluirea a fost facuta chiar de catre un jucator de la Chelsea, Emerson Palmieri, care a dezvaluit ultimul mesaj scris de Hazard pe grup inainte sa-l paraseasca: "Va multumesc, va iubesc baieti" a fost mesajul scurt al lui Hazard.



"Pe grupul de WhatsApp, ultima mutare a lui Hazard a fost cea de adio. Si-a luat ramas bun de la baieti si de atunci nu am mai vorbit. Este ciudat. Ne-a multumit si ne-a spus ca ne iubeste si apoi a aparut mesajul: Eden Hazard a parasit grupul. Mi-am spus: La naiba, chiar a plecat!" le-a povestit Emerson celor de la ESNP Brazilia.