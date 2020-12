Razvan Lucescu, dezvaluiri de cand o antrena pe PAOK! "Patronul mi-a zis ca distrug unii jucatori pe care nu ii bag, a dat si nume!"

Razvan Lucescu a dezvaluit ca s-a simtit umilit in fata jucatorilor e catre finantatorul de la PAOK Salonic.

Lucescu a povestit ca nu a reactionat si l-a lasat Ivan Savvidis, finantatorul echipei, sa spuna ca avea de spus, dupa un meci pierdut in Europa League. Actualul antrenor al lui Al Hilal a declarat ca patronul era implicat in viata echipei si strangea jucatorii in jurul lui pentru ca ei sa nu isi isi pierde concentrarea.

"Patronul de la PAOK m-a considerat ca facand parte din familia lui. Mi-a creat o presiune imensa, a fost uneori agresiv, in fata tuturor. Uneori a fost nedrept. La inceputul experientei la PAOK, am zis ca obtinerea titlului e un vis, nu e o obligatie.

Spunand asta, au fost reactii foarte agresive la inceput. Am avut probleme mari cu fanii, nu m-au acceptat pentru ca veneam de la Xanthi, o echipa mica. Al doilea argument era ca am jucat mereu pe viata si pe moarte cu ei, ma acuzau ca eu cream presiune contra lor si sunt dusmanul lor.

Patronul m-a certat la o sedinta, mi s-a parut nedrept, dar n-am reactionat, n-am dat replica, m-am gandit din acel moment doar ca noi castigam campionatul. De atunci gandesc numai asa. El m-a sustinut in acele momente de inceput, cand toti ma contestau. Dupa un egal cu Apollon Smirnis, a avut un speech, a zis: 'Razvan e antrenorul si conducatorul nostru.'

Toti, inclusiv eu, suntem la dispozitia lui. Cine calca stramb dispare de la echipa. A fost un mesaj de forta extraordinar. Alt moment. Castigasem cu 3-0 acasa, mai aveam nevoie de o victorie pentru titlu. Ne-a certat, era innebunit, voia sa ne tina in concentrare totala", a declarat Razvan Lucescu pentru ProSport.

De asemenea, fostul selectioner a Romaniei a dezvaluit ca a fost atacat in fata jucatorilor.

"Dupa un meci pierdut in Europa League a fost foarte dur, atunci m-a atacat in fata jucatorilor, mi-a zis ca distrug unii jucatori pe care nu ii bag, a dat si nume. Era o situatie total neplacuta. Cea mai corecta varianta era sa plec.

A doua zi, am strans jucatorii care au fost atacati, am iesit cu ei la o masa, le-am spus ce obiectiv avem, cum e el si ce vrea sa faca. A doua zi dupa acea discutie cu jucatorii, sambata l-a chemat pe team manager si l-a intrebat ce trebuie sa faca pentru a fi bine', a spus antrenorul lui Al-Hilal.