Razvan Lucescu, derby complicat cu Al Ittihad! Antrenorul s-a plans de arbitraj. Ce surpriza a avut inainte de meci

Al Hilal a remizat in clasicul Arabiei cu Al Ittiha din etapa a 10-a, scor 1-1.

Al Ittihad, echipa la care au mai evoluat Victor Piturca, Lucian Sanmartean sau Lucasz Szukala, a deschis scorul in minutul 20, dupa ce Abdulrahman Al Obod a marcat. Pentru echipa lui Lucescu a egalat Andre Carillo in minutul 86, iar dupa meci Razvan Lucescu a acuzat arbitrajul.

"Nu-mi place sa vorbesc despre arbitraj, dar ceea ce se intampla in unele cazuri ne doare", a spus antrenorul roman.

???? Razvan Lucescu: "Não gosto de falar sempre em casos de arbitragem, mas o que acontece em alguns casos nos prejudica." pic.twitter.com/Paw9WzZlLa — Al Hilal ???????????????? الهلال ???????? (@AlhilalBr) December 26, 2020

Inainte de meci, Razvan Lucescu a avut parte de o surpriza din partea jucatorilor si a staff-ului. Romanul a primit cadou un tort cu cu o fotografie a sa, alaturi de trofeele pe care le-a castigat cu Al Hilal.

Lucescu a rememorat meciurile dramatice pe care le-a avut cu rivala Ittihad anul trecut.

"Jucatorii sauditi au talent, iar fotbalul e agresiv. Ei sunt emotionali si poti sa castigi sau sa pierzi, chiar daca ai 3-1. Un singur meci te poate destabiliza si adversarii pot creste in incredere.

Eu am avut anul trecut un meci la Al Ittihad. Aveam 2-0 dupa 20 de minute, ii calcam in picioare, iar in 31 am primit gol. Am pierdut mingea la mijlocul terenului si dupa am simtit ca li se taie picioarele, iar din partea cealalta era un val incredibil de energie. Putea sa fie 2-2.

Meciul s-a jucat pe contre si l-am castigat intr-un final cu 3-1, dar a fost un meci greu. E un fotbal foarte dificil aici", a spus Razvan Lucescu pentru AntenaSport.