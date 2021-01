Primul atac DUR de la Sahtior asupra lui Lucescu: "Conteaza doar egoul lui. E primul care pleaca la rivala dupa 12 ani la un club!"

Seful lui Sahtior, Sergei Palkin, a vorbit pentru canalul TV al lui Sahtior despre decizia-surpriza luata de Mircea Lucescu in vara.

Confundat cu istoria recenta a lui Sahtior, Lucescu a ales sa mearga la marea rivala Dinamo Kiev, la insistentele patronului Surkis.

Acum, Sergei Palkin, CEO al lui Sahtior, a tinut sa faca mai multe clarificari in legatura cu subiectul. Palkin spune ca a stiut de la bun inceput de planul lui Dinamo de a-l numi antrenor pe Lucescu. De asemenea, oficialul il inteapa pe roman si spune ca 'pentru lucescu nu conteaza decat egoul sau'.

"Inainte ca Lucescu sa mearga la Dinamo, m-am intalnit cu Igor Surkis. Aveam altceva de vorbit, dar am atins si subiectul Lucescu. Am spus ca e un antrenor bun si ca o va intari pe Dinamo. Vedem asta: Dinamo a intrat in Champions League, e un pas mare pentru ei, dupa ani de zile in care n-au reusit. Am o atitudine normala, pozitiva, in ceea ce priceste decizia luata de Dinamo cu Lucescu", si-a inceput Palkin discursul.

"Au luat un antrenor care aduce rezultate si intareste competitia. Pentru noi, este de asemenea un plus, competitia e cheia succesului. Cand am vorbit despre Lucescu, am vorbit despre mai mult decat simpla decizie pe care a luat-o. El nu pune pret pe relatiile dintre oameni, ci doar pe egoul sau. Cred ca e primul si ultimul antrenor care a lucrat la o echipa 12 ani, apoi s-a dus la marea rivala", a completat Palkin.

Lucescu e lider in Ucraina la jumatatea intrecerii. Cu el pe banca, Dinamo a obtinut locul 3 in grupele Champions League, dupa Juventus is Barcelona, dar deasupra lui Ferencvaros. Dinamo va juca in primavara Europa League.