Louis Munteanu a suferit o leziune musculară severă la antrenament și va absenta o perioadă îndelungată.

Cu mai puțin de două săptămâni înainte de confruntarea de la Istanbul, programată pe 26 martie, naționala României pierde o opțiune importantă în atac. Pe lângă Denis Drăguș, indisponibil din cauza unei suspendări, staff-ul tehnic nu se va putea baza nici pe Louis Munteanu.

Probleme grave în ofensivă

Fotbalistul s-ar fi accidentat serios la o ședință de pregătire recentă, susține Golazo. Testele medicale au scos la iveală o ruptură musculară gravă, ceea ce înseamnă că jucătorul cotat la 4,5 milioane de euro ratează atât duelul cu Turcia, cât și o eventuală finală a play-off-ului pentru calificare.

Atacantul, transferat recent de la CFR Cluj în Statele Unite, la DC United, era văzut de antrenori drept principala variantă de rezervă pentru titularul Daniel Bîrligea. Înaintea acestui eveniment nedorit, selecționerul purtase o discuție cu Munteanu pentru a analiza disponibilitatea acestuia de a face lungul drum cu avionul, în condițiile în care minutele sale pe teren nu erau garantate.

Meciul dintre Turcia și România se va disputa la Istanbul, începând cu ora 19:00. Dacă vor trece de turci, „tricolorii” vor întâlni câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.