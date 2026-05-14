Interul lui Chivu merge ceas! Dumfries, mesaj savuros după câștigarea Cupei Italiei: „Era supărat”

Cristi Chivu a câștigat campionatul și cupa în Italia . Doar Roberto Mancini și Jose Mourinho au mai reușit să cucerească ambele trofee cu Inter în același sezon.

„Nerazzurrii” au marcat prin autogolul lui Marusic (14') și prin Lautaro Martinez (35').

Inter s-a impus în fața lui Lazio, în finala Cupei Italiei, scor 2-0 , într-un meci disputat la Roma pe „Stadio Olimpico”.

„E bine să ai speranță” Reacția neașteptată a Igăi Swiatek înainte de o posibilă finală cu Sorana Cîrstea, la Roma

Thomas Tuchel, surpriză de proporții pentru fanii Angliei: l-ar putea lua la Mondiale pe atacantul neconvocat de 8 ani

Ioan Varga l-a făcut praf pe Daniel Pancu: „E un nesimțit!” Revenire spectaculoasă pe banca lui CFR Cluj

Denzel Dumfries a avut parte de un sezon complicat, după ce o accidentare musculară l-a ținut mult timp departe de gazon.

Fundaș lateral olandez s-a declarat mulțumit după ce i-a pasat decisiv lui Lautaro Martinez la golul de 2-0.

Dumfries a dezvăluit că argentinianul era supărat pentru că nu a primit mai multe assist-uri de la el.

„Sunt fericit. După o perioadă dificilă, m-am întors să ajut echipa. Sunt foarte fericit pentru pasa decisivă de la golul lui Lautaro. Era supărat pentru că nu i-am dat suficiente anul acesta.”, a spus Denzel Dumfries, conform TMW.com.

Întrebat ce notă i-ar acorda lui Cristi Chivu după victoria din Cupa Italiei, Dumfries a fost clar: „Zece”.

Ce a spus Cristi Chivu despre viitorul lui Inter

Cristi Chivu a fost întrebat despre planurile de viitor ale lui Inter.

Antrenorul român a ținut să puncteze faptul că el își setează obiectivele pe termen scurt, pentru a putea avea control asupra situației de moment.

„Inter a câștigat două trofee, le-am meritat. Am avut un sezon bun. Suntem mulțumiți de ceea ce am realizat de-a lungul anilor, pentru fanii noștri și pentru club. O nouă serie de victorii? Ne bucurăm de ceea ce am realizat, câștigarea a două trofee nu este niciodată garantată, suntem bucuroși pentru asta.

În fotbal, lucrurile se planifică pe termen scurt. Când gândești pe o perioadă mai lungă, mai ales când este vorba despre rezultate și obiective, devine agonie și obsesie pentru toți. Ne bucurăm pentru mentalitatea arătată, pentru jocul nostru și cum am muncit pentru a ne atinge obiectivele”, a spus Cristi Chivu, în studioul Sport Mediaset de la Canale 5.

Chivu și-a trecut numele pe o listă selectă, alături de antrenori care au reușit, în trecut, să câștige ambele trofee interne în același sezon, precum Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Roberto Mancini, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri.