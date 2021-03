Starul din Premier League a infuriat pe toata lumea cu gestul asta! Cum a putut sa forteze eliminarea unui adversar si gestul ironic facut

Kosovo si Suedia s-au intalnit in preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

Suedezii s-au impus cu 3-0, dupa ce Augustinsson, Isak si Larsson au inscris si sunt pe primul loc in Grupa B, cu maximum de puncte obtinute in cele doua meciuri jucate, in timp ce Kosovo este ultima clasata.

O faza din meci a facut inconjurul lumii, mai exact de la final, cand Victor Lindelof, jucatorul lui United, a fortat eliminarea lui Berisha, jucatorul lui Reims. Mijlocasul primise primul galben in minutul 88, iar in al doilea minut de prelungiri a vazut cartonasul rosu.

Jucatorul lui Kosovo avea prim-planul la minge, iar fundasul lui United se afla in spatele sau, cand a acuzat o lovitura dura primita de la Berisha. Cu gesturi exagerate, Lindelof a obtinut eliminarea fotbalistului, iar apoi a mers sa ii rada in nas fotbalistului pentru ca a reusit sa il dea afara de pe teren.

Gestul sau a scandalizat lumea fotbalului, criticandu-l dur pentru modul in care a reactionat, mai ales in contextul in care Suedia avea victoria garantata.