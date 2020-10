Zlatan LIKES THIS! MASACRU! Meciul care a uluit Europa: s-a terminat 10-0! Ce a putut sa le faca Suedia pustilor din Armenia

Suedia U21 a demolat selectionata Armeniei cu scorul de 10-0, intr-un meci in care s-au marcat doua hattrick-uri.

Scorul este unul incredibil, avand in vedere ca in minutul 30 al partidei inca nu se marcase niciun gol. Cu toate acestea, in mai putin de 15 minute, atacantul lui AZ Alkmaar, Jesper Karlsson, a facut hattrick-ul, iar Suedia avea 3-0 la pauza.

In cea de-a doua repriza, Hansson i-a repetat isprava coechipierului sau, marcand in minutele 77,82 si 93. Scorul final a fost de 10-0, dar Suedia nu este sigura de calificare, pastrand sanse foarte mici in ultimele doua etape.

Suedia este pe locul al 3-lea in grupa, la un singur punct in spatele Irlandei si Italiei, ultima avand un meci mai putin disputat.

Irlanda are un program mult mai favorabil fata de Suedia, urmand sa dispute meciuri cu Islanda si Luxemburg. Suedia are tot cu Armenia, dar in ultima etapa va intalni liderul grupei, Italia.

