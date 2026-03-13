Inter Miami a câștigat, în sezonul precedent, titlul de campioană în Major League Soccer. Clubul a avut încasări fabuloase în ultimii ani, mai ales de când Leo Messi a semnat cu echipa la care acționar este și David Beckham. În următoarea perioadă, Inter se va muta pe un stadion nou!

Stadionul pe care ca juca Inter Miami este aproape gata. Pe contul oficial de Instagram, clubul a postat câteva fotografii cu o parte din arenă, pe care au fost deja montate scaune.

Stadionul lui Inter Miami, aproape gata

Inter Miami ar urma să se mute cât de curând pe noua arenă ”NU Stadium”, care va avea o capacitate de 26.700 de locuri. Costul total al lucrărilor se va ridica la o sumă fabuloasă, 350 de milioane de euro, potrivit estimărilor făcute în perioada în care proiectul a apărut în spațiul public.

”Stadionul NU din Miami Freedom Park, cu o capacitate de 26.700 de locuri, este situat central în Miami, oferind acces către centrul urban și către populația orașului Miami.

Este la câțiva pași de transportul public.

Adiacent Aeroportului Internațional Miami pentru o accesibilitate de neegalat”, a transmis Inter Miami, prin intermediul unui comunicat oficial, în luna martie.