de Dan CHILOM

Începe mult așteptatul play-off, acest mini-campionat pentru care au luptat cu disperare 7-8 formații. S-au ales cele 6 norocoase, hai să le vedem!

Deschid balul Craiova și FC Argeș, echipe care au terminat la poli opuși. Universitatea pe primul loc, FC Argeș pe ultimul loc.

Favorită este trupa lui Coelho, care traversează o formă excelentă, ultimul insucces datând de pe 1 Februarie, când Farul a învins-o în sezonul regular cu 4-2. Asadar, de 8 partide oltenii nu au mai simțit gustul la înfrangerii.

De partea cealaltă, piteștenii nu au presiune, nu au mare stres, deci ar putea fi surpriza plăcută a play-off-ului.

Universitatea Craiova - FC Argeș | Echipe probabile

Craiova: Isenko - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Al. Crețu, Bancu - D. Barbu, Nsimba, Baiaram

FC Argeș: Căbuz - Tofan, Tudose, Sadriu, Borța - Oancea, Sierra, V. Rață - R. Moldoveanu, Matos, Bettaieb

Lipsesc pentru craioveni Tudor Băluță, Mekvabishvili și Matei.

Pentru piteșteni sunt indisponibili Emmers și Briceag.

Casele de pariuri îi oferă Universității o cotă de 1.53 la victorie, în timp ce Argeșul are 7.40 !

Egalul este cotat cu 4.00

Universitatea Craiova - FC Argeș | Cote pariuri

Felipe Coelho, tehnicianul Craiovei îl conduce cu 1-0 în meciurile directe pe Bogdan Andone

În ultimele 10 confruntări directe, Universitatea conduce cu scorul 6-3.

În 2025, Craiova s-a impus în fața Argeșului de trei ori, din tot atâtea partide.

Meciul va fi condus de Rareș Vidican, asistenții Marius Badea și Raul-Constantin Ghiciulescu.

În camera VAR va fi Ionuț Coza

Sugestia Sport.ro: 1 solist