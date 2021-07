Spectacol in finala de la Copa America! Brazilia si Argentina se vor intalni in unul dintre cele mai tari meciuri ale anului

Brazilia si Argentina se vor intalni in marea finala a Copa America 2021.

Cele mai bune natiuni din America de Sud, cand vine vorba despre fotbal, se vor intalni in finala Copa America ce se va juca pe 11 iulie, pe Maracana, Rio de Janeiro. Asta dupa ce Argentina a reusit sa o invinga pe Columbia, la loviturile de departajare.

In meciul de miercuri dimineata, de pe Estadio Nacional, Argentina a deschis scorul prim Lautaro Martinez, inca din minutul 7. Columbia nu a renuntat la lupta, iar in minutul 61 a egalat, prin Luis Diaz, mijlocasul lui Porto.

#CopaAmérica ???? ¡La emoción de la figura! ???????? Lionel Messi y todos sus compañeros fueron a felicitar al héroe Emiliano Martínez ???? ???????? Argentina ???? Colombia ????????#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/1mhOqjnzhQ — Copa América (@CopaAmerica) July 7, 2021

Nu s-a mai inscris apoi, nici pana in minutul 90, nici pana in minutul 120, astfel ca cele doua echipe au ajuns la loviturile de departajare. Argentina a transformat trei din patru lovituri, prin Messi, Pardes si Martinez, in timp ce De Paul a ratat. In schimb, din cinci executanti, Columbia a transformat doar prin Cuadrado si Borja, in timp ce Davidson Sanchez, Yeri Mina si Edwin Cardona au ratat.

Columbia nu va pleca inca acasa. Pe 10 iunie va juca finala mica, in compania nationalei din Peru. Brazilia si Argentina nu s-au mai intalnit din 2019, de la un meci amical, cand echipa lui Messi s-a impus. Ultimul meci oficial dintre cele doua echipe a avut loc in semifinala Copa America din 2019, cand Brazilia a castigat cu 2-0. Ei aveau sa castige si finala cu Peru. Argentina nu a mai castigat Copa America din 1993.