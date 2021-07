Anglia - Danemarca, 22:00, PRO TV si VOYO | Italia isi asteapta adversara din finala de la EURO 2020: echipele probabile

Anglia - Danemarca este cea de-a doua semifinala de la EURO 2020. Partida este de la 22:00, pe PRO TV si VOYO.

Anglia nu a mai ajuns in semifinalele unui turneu major de la Cupa Mondiala din 1966, iar avantajul terenului propriu pare sa reprezinte un atuu pentru nationala antrenata de Gareth Southgate.

Anglia este singura echipa care nu a primit gol pana acum la aceasta editie de EURO 2020, reusind sa treca in optimi de Germania, cu 2-0, apoi a depasit Ucraina in sferturi, dupa o victorie clara, 4-0.

De cealalta parte, Danemarca s-a impus in optimi in fata Tarii Galilor, cu 4-0, iar in sferturi a trecut de Cehia, cu 2-1.

ECHIPELE PROBABILE:

Anglia: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane

Danemarca: Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Stryger, Højbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

"Avem o oportunitate importanta, o sansa sa facem istorie, tinand cont ca nu am mai ajuns intr-o finala la Campionatul European. Nu este presiune pe echipa, doar o noua provocare", a declarat Gareth Southgate.

"Va fi ca orice alt joc, dar totusi are farmecul sau special. Suntem fericiti ca oamenii se pot reintoarce pe stadion, ne-ar fi placut ca jumatate sa fi fost in culorile Danemarcei. Motivatia noastra este sa aducem spectatorii la liniste", a explicat si Kasper Hjulmand, selectionerul danezilor.