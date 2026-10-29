GALERIE FOTO Cristiano Ronaldo, ON FIRE! „Hattrick” după ce l-a depășit pe Leo Messi: cât mai are până la golul 1000

Cristiano Ronaldo, ON FIRE! „Hattrick” după ce l-a depășit pe Leo Messi: cât mai are până la golul 1000 Fotbal extern
SPORT.RO
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Cristiano Ronaldo a făcut din nou spectacol în tricoul lui Al-Nassr și a marcat un „hattrick”.

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Al-Nassr s-a impus în fața lui Al Kholood, scor 5-3, într-un meci jucat pe teren propriu din runda 12 a campionatului din Arabia Saudită.

Golurile gazdelor au fost marcate de Angelo (24'), Sadio Mane (38') și Cristiano Ronaldo (66', 72', 81').

Cristiano Ronaldo, SHOW după ce l-a depășit pe Messi: câte goluri mai are până la golul 1000

Starul lusitan ajuns la 41 a ieșit din nou în evidență și a reușit o „triplă” pentru Al-Nassr, la doar o zi după ce a fost votat cel mai bun Balon de Aur din toate timpurile pentru premiul câștigat în 2008.

Cristiano i-a luat fața rivalului Lionel Messi la premiul acordat de France Football, unde fanii au votata în schimbul unui euro.

Ronaldo a avut un meci la Al-Nassr pe măsura premiului câștigat și a înscris trei goluri. Primele două reușite au fost marcat din pasele lui Joao Felix, în timp ce al treilea gol a venit din pasa lui Sadio Mane.

Cu aceste trei goluri, portughezul se apropie de golul cu numărul 1000, obiectivul său din acest sezon. Cristiano Ronaldo a ajuns după partida cu Al Kholood la 985 de reușita cu numărul 985.

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Al-Nassr se află pe locul doi în campionatul Arabiei Saudite cu 28 de puncte după 11 meciuri, dar este la egalitate de puncte cu liderul Al Qadsiah, care are cu un meci în plus.

Ronaldo are opt goluri și o pasă decisivă în 12 meciuri jucate în aceste sezon în tricoul fomrației din Arabia Saudită.

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