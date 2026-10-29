Al-Nassr s-a impus în fața lui Al Kholood, scor 5-3, într-un meci jucat pe teren propriu din runda 12 a campionatului din Arabia Saudită.

Golurile gazdelor au fost marcate de Angelo (24'), Sadio Mane (38') și Cristiano Ronaldo (66', 72', 81').

Cristiano Ronaldo, SHOW după ce l-a depășit pe Messi: câte goluri mai are până la golul 1000

Starul lusitan ajuns la 41 a ieșit din nou în evidență și a reușit o „triplă” pentru Al-Nassr, la doar o zi după ce a fost votat cel mai bun Balon de Aur din toate timpurile pentru premiul câștigat în 2008.

Cristiano i-a luat fața rivalului Lionel Messi la premiul acordat de France Football, unde fanii au votata în schimbul unui euro.

Ronaldo a avut un meci la Al-Nassr pe măsura premiului câștigat și a înscris trei goluri. Primele două reușite au fost marcat din pasele lui Joao Felix, în timp ce al treilea gol a venit din pasa lui Sadio Mane.

Cu aceste trei goluri, portughezul se apropie de golul cu numărul 1000, obiectivul său din acest sezon. Cristiano Ronaldo a ajuns după partida cu Al Kholood la 985 de reușita cu numărul 985.