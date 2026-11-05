Universitatea Craiova se va duela cu Egnatia în etapa a 3-a din grupa unică din UEFA Conference League. Meciul este programat joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00.

Bogdan Lobonț, avertisment înainte de Universitatea Craiova - Egnatia

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de joi, 5 noiembrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Bogdan Lobonț și Robert Niță.

Întrebat despre partida cu Egnatia, Bogdan Lobonț a ținut să avertizeze că duelul nu va fi unul facil. Fostul mare internațional a amintit de faptul că adversara oltenilor ocupă primul loc în campionatul albanez, iar în precedentele două partide din Conference League a remizat cu două echipe din Danemarca.

Totodată, Lobonț s-a arătat curios de modul în care elevii lui Filipe Coelho vor reuși să desfacă o defensivă supraaglomerată. „Pisica” spera că „Știința” să marcheze repede, asta pentru a nu avea presiunea rezultatului în a doua parte a jocului.

„(n.r. - Bate Craiova diseară?) Să știți că pare favorită Craiova, ținând cont de context meciului. Joacă acasă, are Oblemenco acasă, însă Egnatia nu trebuie subestimată. Sunt primii în clasament în campionatul albanez, au câștigat cu 3-1 în etapa precedentă. În Europa au reușit să facă două rezultate de egalitate cu două echipe din Danemarca.

Rămâne de văzut cum gestionează Craiova momentele din joc. Din ceea ce am văzut, Egnatia ar juca cu 5 fundași. Pentru mine, sunt trei elemente tactice în meciul de diseară: cum reușește să desfacă Craiova apărarea lor supraaglomerată cu intrările lui Baiaram și Cicâldău. Cum reușește să gestioneze spațiul lăsat liber de urcările lui Bancu și Mora.

Îmi place foarte mult ceea ce produce Craiova din punct de vedere ofensiv. Rămâne de văzut cum acoperă acele spații dacă urcă Bancu și Mora. Încă un aspect tactic foarte important, anume cum își gestionează emoțiile dacă nu reușesc să marcheze repede. În Andorra și-au asigurat victoria după primele minute”, a declarat Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.