"Soc" in fotbalul mondial! "Lordul", Nicklas Bendtner, s-a retas la doar 33 de ani

Fostul fotbalist al lui Arsenal a decis sa-si agate ghetele in cui.

Dupa o cariera frumoasa, in care a evoluat, printre altele, pentru Arsenal, Juventus, Wolfsburg sau FC Copenhaga, atacantul danez a decis ca este momentul sa spuna stop. Cu 81 de selectii si 30 de goluri pentru nationala, Nicklas Bendtner nu a fost niciodata un jucator de cel mai inalt nivel, insa nici modest, cum poate unii ar crede.



Fostul atacantul isi are porecla de "Lord" in urma unei declaratii pe care a facut-o, in care spunea, mai in gluma, mai in serios, ca daca ar vrea el ar putea fi un jucator la nivelul lui Cristiano Ronaldo si Leo Messi, insa din anumite motive nu reuseste acest lucru.

Anumite zvonuri vorbesc despre dorinta lui Bendtner de a se apuca de antrenorat, insa nimic nu este confirmat oficial si ramane de vazut ce directie va alege fostul fotbalist de la Arsenal.

OFFICIAL: Nicklas Bendtner has announced his retirement from professional football. — Squawka News (@SquawkaNews) June 3, 2021