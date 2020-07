S-a linistit "Lordul"? REBELUL Bendtner, vacanta de vis cu iubita fotomodel. Fotbalistul danez vrea sa uite ca a pierdut 6 milioane de euro la poker!

In prezent fara contract, atacantul Nicklas Bendtner e intr-o vacanta prelungita cu frumoasa sa partenera, Philine.

Unul dintre cei mai nonconformisti fotbalisti din istorie, acum in varsta de 32 de ani, s-a consacrat la echipe mari precum Arsenal si Juventus, insa cariera sa e pe terminate. De altfel, de la finalul lui 2019, de cand a incheiat colaborarea cu FC Copenhaga, Bendtner n-a mai reusit sa-si gaseasca o alta echipa de top.

In schimb, rebelul Nicklas s-a remarcat cu o poveste trista pentru el, marturisind in urma cu cateva luni ca si-a irosit o mare parte a averii la masa de poker. "Lucrurile au luat-o razna intr-o noapte, la Londra. Am pierdut peste 6 milioane de euro", a declarat fostul international danez cu 81 de selectii pentru nationala nordica. Nu e un caz intamplator, danezul fiind recunoscut ca un fotbalist usor arogant, care a intrat de-a lungul timpului in mai multe belele (a fost inclusiv la inchisoare!), presa sportiva gasindu-i un supranume, "Lordul", care se potriveste cu caracterul fotbalistului.

In schimb, pe plan sentimental, Nicklas Bendtner e cat se poate de fericit, in compania modelului cu care se iubeste din 2017, Philine Roepstorff. Cei doi au fost zilele trecute intr-o vacanta romantica in Italia, vizitand cateva dintre marile atractii din Cizma, printre care si Lacul Como.

Relatia amoroasa cu Bendtner nu e singura legatura a lui Philine cu sportul, ea fiind fiica unui fost mare handbalist danez, Jens Erik Roepstorff. In prezent, iubita lui Nicklas e fashion designer si se ocupa cu promovarea unor diverse marci pe Instagram.