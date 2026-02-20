Rapid București și Dinamo București se întâlnesc în derby-ul etapei a 28-a din Superligă, iar Arena Națională este aproape complet pregătită pentru marele duel.
Cum se prezintă Arena Națională înainte de derby-ul Rapid - Dinamo
Cu câteva zile înaintea partidei, organizatorii lucrează intens pentru ca suprafața de joc să fie la cele mai înalte standarde. În afara câtorva zone unde gazonul prezintă mici imperfecțiuni, stadionul arată foarte bine și este pregătit să găzduiască unul dintre cele mai așteptate meciuri ale sezonului. VEZI FOTO