Cum se prezintă Arena Națională înainte de derby-ul Rapid - Dinamo

Cu câteva zile înaintea partidei, organizatorii lucrează intens pentru ca suprafața de joc să fie la cele mai înalte standarde. În afara câtorva zone unde gazonul prezintă mici imperfecțiuni, stadionul arată foarte bine și este pregătit să găzduiască unul dintre cele mai așteptate meciuri ale sezonului. VEZI FOTO

Rapid București și Dinamo București se întâlnesc în derby-ul etapei a 28-a din Superligă, iar Arena Națională este aproape complet pregătită pentru marele duel.

Foto: Iulian Nedelcu / PRO TV

Rapid abordează meciul de pe locul 3 în clasament, cu 49 de puncte după 27 de etape, bilanț de 14 victorii, șapte remize și șase înfrângeri.

De cealaltă parte, Dinamo ocupă locul 2, cu 52 de puncte, după 14 victorii, 10 egaluri și doar trei înfrângeri.

În ultimele cinci confruntări directe, giuleștenii au obținut două victorii, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate. Ultimul duel, disputat în octombrie 2025, s-a încheiat cu victoria Rapidului, scor 2-0.