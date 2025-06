Ne dăm seama, încă o dată, cât de mari sunt Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, când vedem ce interes există în jurul lor, deși amândoi au ajuns la „bătrânețea fotbalistică“, la 40, respectiv 37 de ani.

Nici unul dintre ei însă nu dă semne de oprire. De fapt, sunt șanse mari să-i vedem pe amândoi, la Mondialul din 2026 (11 iunie – 19 iulie) din Canada, Mexic și SUA. Dar mai interesant e faptul că, până atunci, e posibil ca atât Ronaldo, cât și Messi, să mai schimbe niște echipe de club!

Messi, tentat să facă și el pasul spre Arabia Saudită

Dacă în privința lui Ronaldo, liber de contract la ora actuală, e o certitudine că va semna un nou acord, în următoarele zile, și în privința lui Messi ne apropiem de „momentul adevărului“.

Pentru că, de la 1 iulie, Leo va rămâne liber, actuala sa înțelegere cu Inter Miami urmând să ajungă la final. Și, cele mai recente declarații ale argentinianului demonstrează că, și în cazul său, un transfer în Arabia Saudită poate fi în cărți.

„Când am semnat cu Inter Miami, aveam și varianta plecării în Arabia Saudită. Cunosc bine ce se întâmplă în această țară și știu că acolo s-a creat o competiție fotbalistică foarte puternică. Are potențialul de a deveni o întrecere importantă, la nivel global, în viitorul apropiat. Și, având în vedere că sunt ambasadorul Arabiei Saudite pentru promovarea turismului, e o destinație care mă atrage și de care mi-a plăcut, de câte ori am fost acolo. Iar pe partea fotbalistică, Arabia Saudită crește“, a spus Messi pentru revista „Times“, lăsând ușa deschisă pentru un transfer în Regat.

Dezvăluirea TEAMtalk: Messi, abordat de Fondul Public de Investiții Saudit

Așadar, începând de astăzi, Messi o să mai fie sub contract cu Inter Miami încă 28 de zile. Și, potrivit informațiilor obținute de TEAMtalk, starul argentinian a fost contactat deja de Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită (PIF), organizație care finanțează tot ce înseamnă Saudi Pro League și cluburile din această divizie.

Sursa citată a notat că „nu s-a ajuns la niciun acord, la ora actuală, în privința plecării lui Messi în Arabia Saudită, dar ușa e deschisă“. Posibile destinații pentru Leo, în cazul în care va fi de acord să joace în Saudi Pro League? Coloșii din acest campionat: Al-Hilal Riad, Al-Nassr Riad sau campioana Al-Ittihad Jeddah.