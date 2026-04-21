Fost antrenor la Barcelona și Bayern Munchen, cu care a reușit alte performanțe impresionante, Guardiola mai are contract cu Manchester City până în 2027 și sunt zvonuri potrivit cărora ”mandatul” său la City s-ar putea încheia.

Următoarea provocare din cariera antrenorului catalan ar putea fi ca selecționer: Leonardo Bonucci (38 de ani), fostul fundaș al lui Juventus, AC Milan și al naționalei Italiei, în prezent în staff-ul tehnic al ”Squadrei Azzurra”, îl vrea pe antrenorul lui City pentru naționala țării sale.

Italienii îl vor selecționer pe Guardiola!

În prezent, Italia se află în cea mai dificilă perioadă din istorie. A ratat Mondialul pentru a treia oară la rând, după ce a fost învinsă de Bosnia la penalty-uri, astfel că selecționerul Gennaro Gattuso nu va mai continua.

„După lista cu nume care au fost menționate în ultimele zile, dacă există o dorință reală de a o lua de la capăt, aș începe cu posibilitatea de a-l avea pe Pep Guardiola, pentru că a-l avea ar însemna o schimbare radicală față de ce tot ce s-a întâmplat.

Cred că este foarte dificil, dar a visa nu costă nimic în zilele noastre”, a spus Bonucci, potrivit Sky Sports.

Este pentru prima oară în istoria ”Squadra Azzurra” când se ratează trei ediții de Cupa Mondială la rând, în contextul în care Italia este de patru ori campioană mondială, la egalitate cu Germania. Doar Brazilia, cu cinci Mondiale, stă mai bine la acest capitol.

Guardiola, aproape de un nou titlu în Premier League

Manchester City a câștigat cu 2-1 derby-ul cu Arsenal și s-a apropiat la doar trei puncte de ”tunari”, cu un meci în minus și cinci etape înainte de finalul sezonului.

Astfel, dacă o va învinge pe Burnley marți, City o va egala pe Arsenal și va trece în fruntea clasamentului, iar apoi poate fi considerată favorită pentru titlul pe care, la prima vedere, Arsenal părea că n-are cum să-l scape.