Italia a pierdut finala play-off-ului pentru Cupa Mondială contra Bosniei, scor 1-1 (1-4 d.l.d.). Imediat după meci, selecționerul Gennaro Gattuso a refuzat să vorbească despre viitor, în timp ce președintele Federației Italiene de Fotbal, Gabriele Gravina, a transmis surprinzător că intenționează să rămână în funcție.

Gennaro Gattuso și Gianluigi Buffon părăsesc naționala Italiei

Cu toate acestea, sunt șanse mari ca ziua de joi, 2 aprilie, să fie ultima pentru Gabriele Gravina în calitate de președinte al Federației Italiene. Tot mai multe voci cer plecarea sa, iar astăzi este programată o ședință decisivă.

Sky Sport scrie că, indiferent de numele viitorului președinte al Federației Italiene, Gennaro Gattuso va părăsi funcția de selecționer. Fostul mijlocaș a preluat echipa națională vara trecută și a semnat un contract doar pe un an, cu opțiune de prelungire în cazul în care va califica echipa la Cupa Mondială.

Pe lângă Gattuso, și Gianluigi Buffon va pleca de la Federație. Fostul mare portar ocupă din 2023 funcția de șef al delegației naționalei.

Conte și Allegri, variantele pentru înlocuirea lui Gattuso

Sursa citată scrie că Antonio Conte (56 de ani) și Massimiliano Allegri (58 de ani) sunt principalii favoriți pentru a prelua naționala Italiei. Ambii sunt sub contract, cu Napoli, respectiv AC Milan, însă nu ar exclude să preia funcția de selecționer.

Dacă pentru Allegri funcția de selecționer ar fi o premieră, Antonio Conte a mai ocupat acest rol în perioada 2014-2016.

Atât Conte, cât și Allegri sunt concentrați în prezent asupra ultimelor meciuri ale sezonului din Serie A. Napoli ocupă locul 3, cu 62 de puncte, în timp ce AC Milan e pe 2, cu 63 de puncte, 6 sub liderul Inter.