Sergio Ramos a stabilit un nou RECORD in La Liga, apoi s-a accidentat! Cat va lipsi capitanul lui Real Madrid

Sergio Ramos a deschis scorul in meciul dintre Real Sociedad si Real Madrid.

Capitanul "galacticilor" a marcat din penalty in minutul 50, dupa ce Vinicius a obtinut lovitura de la 11 metri. In urma acestei reusite, Ramos a ajuns la 68 de goluri in La Liga. Astfel, el l-a depasit pe Ronald Koeman si a devenit fundasul cu cele mai multe goluri inscrise in campionatul din Spania.

Sergio Ramos has now scored 68 LaLiga goals, surpassing Ronald Koeman as the highest-scoring defender in the competition's history. Ramos the record-breaker. ???? pic.twitter.com/ACyMXT1yRT — Squawka Football (@Squawka) June 21, 2020

La doar 10 minute dupa deschiderea scorului, Sergio Ramos a fost inlocuit pentru ca a acuzat dureri la genunchiul stang, in urma unei ciocniri cu Alexander Isak, atacantul lui Real Sociedad. Dupa ce a ajuns in tribune, el a fost surprins de camerele TV cu genunchiul infasurat in gheata de teama unei accidentari grave.

Potrivit publicatiei As, insa, medicii clubului de pe Santiago Bernabeu au spus ca fundasul ar putea reveni pe teren chiar in meciul programat miercuri, contra celor de la Mallorca pentru ca accidentarea nu este serioasa.

Desi nu a avut nevoie de investigatii foarte amanuntite, Sergio Ramos acuza in continuare un usor disconfort la genunchi si el ar putea fi menajat de Zidane in meciul de la jumatatea saptamanii.

Reamintim ca duminica seara, prin golurile inscrise de Ramos si Benzema, Real Madrid a castigat cu 2-1 duelul cu Real Sociedad si a urcat pe primul loc in clasamentul din La Liga, fiind la egalitate de puncte cu Barcelona.