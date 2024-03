Enes Sali, dat și el dispărut! După Adrian Mazilu, încă un transfer al lui Gheorghe Hagi nu prinde nici măcar lotul afară

Americanii de la FC Dallas au jucat deja două meciuri în MLS, 2-1 cu San Jose Earthquakes și 1-2 cu CF Montreal în noaptea de sâmbătă spre duminică, dar românul Enes Sali (18 ani împliniți luna trecută) nu a fost niciodată nici măcar în lotul texanilor.

Sali, transferat în iarnă de la Farul Constanța, a fost vândut de gruparea antrenată și patronată de Gheorghe Hagi pentru o sumă de 3 milioane de euro.

Nu este singurul caz de transfer răsunător făcut recent de Hagi transformat însă în jucător care în prezent nu există în fotbalul de afară: cumpărat pe 3,5 milioane de euro de la Farul Constanța de către Brighton & Hove Albion, care l-a împrumutat la Vitesse Arnhem, Adrian Mazilu a ajuns abonat la banca de rezerve la penultima clasată din Eredivisie.

Antrenorul lui FC Dallas și americanii despre Enes Sali

Enes Sali a debutat la FC Dallas în amicalul 4-1 cu New Mexico United, disputat la începutul lui februarie, iar după meci a fost lăudat de antrenorul Nico Estevez:

"A avut momente bune. Are capacitatea de a se întoarce rapid, e genul de jucător foarte vertical.

Am văzut acum ce am văzut și când îl urmăream (n.r - la Farul) și de aceea l-am adus aici. Are energie, dinamism și calitate".

”Enes Sali, un transfer mai puțin cunoscut, oferă o perspectivă interesantă, aducând cu el un mix de naționalități și experiențe care ar putea îmbogăți lotul lui FC Dallas”, au scris cei de la MLSMultiplex luna trecută.