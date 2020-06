Ramane la Real pana in 2022, apoi Sergio Ramos si-ar putea incheia cariera in afara Spaniei! Ce echipa il doreste pe capitanul madrilenilor!

Sergio Ramos si-ar putea incheia cariera intr-un alt campionat, nu in La Liga.

El este jucatorul lui Real Madrid din 2005. Fotbalistul are 34 de ani, dar potrivit publicatiei AS, el isi doreste sa mai joace inca cel putin 3 ani.

Obiectivul sau principal este sa depaseasca recordul de aparitii pe care l-a stabilit Raul (741) la Real. Acum, Ramos are 640 de meciuri jucate in tricoul madrilenilor, insa nu isi doreste sa isi incheie cariera in Spania.

Capitanul "galacticilor" este dorit in MLS de David Beckham. Jurnalistii spanioli sustin ca Sergio Ramos este tentat sa se transfere la Inter Miami. Acest transfer ar avea beneficii pentru ambele parti: fundasul ar deveni cunoscut in America, iar clubul ar castiga un nume mare din fotbalul mondial. Ramos si Beckham au jucat impreuna 2 sezoane la Real si cei doi sunt buni prieteni.

Mutarea ar putea avea loc, insa, in anii urmatori. Asta pentru ca, potrivit AS, fundasul si-a prelungit contractul cu Real Madrid pana in 2022.

Sergio Ramos va continua astfel lupta pentru un nou titlu in Spania. Real Madrid este pe locul 2 in clasament, la 2 puncte de Barcelona.

Lupta in La Liga revine in acest weekend, cand echipa lui Zidane va juca pe teren propriu in compania lui Eibar.