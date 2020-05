Sotia lui Sergio Ramos arata fenomenal la 42 de ani. Pictorial sexy de senzatie pentru Pilar Rubio

Prezentatoare, actrita si model, Pilar Rubio ocupa un loc fruntas in topul celor mai frumoase partenere de viata ale fotbalistilor.

Sotia lui Sergio Ramos are 42 de ani, se pregateste sa nasca a patra oara, lucru care n-o impiedica insa sa arate senzational.

Sergio si Pilar s-au casatorit anul trecut, dupa o relatie indelungata, din care au rezultat si trei copii, Sergio Jr, Marco si Alejandro, familia Ramos urmand sa se mareasca in curand cu al patrulea copil.

Insarcinata, Pilar Rubio mai are insa un motiv de bucurie, legat de cariera profesionala, ea izbutind sa lanseze o linie de lenjerie intima, in colaborare cu brandul Selmark. ”E un proiect care a vazut lumina zilei dupa mai multe luni de munca in care am incercat sa gasim costumele de baie perfecte”, a precizat frumoasa bruneta pe contul de Instagram, alaturi de un material video de promovare in care Pilar Rubio si-a pus in valoare toate calitatile de fotomodel.

Despre frumusetea si sarmul ibericei a vorbit cel mai bine chiar fundasul lui Real Madrid, intr-un recent documentar dedicat vietii si carierei lui Sergio Ramos. ”Dupa ce am cunoscut-o, am visat-o trei nopti la rand si nu stiam ce sa fac, cum pot sa ajung la ea. In cele din urma i-am trimis un mesaj, sa vad daca am noroc”, a precizat fotbalistul.