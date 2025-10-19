Feyenoord Rotterdam a învins, duminică, în deplasare, scor 7-0, formaţia Heracles Almelo, în etapa a 9-a din Eredivisie.

Feyenoord a luat viteză încă din prima repriză pe Asito Stadion şi Ayase Ueda (foto, mijloc) a deschis scorul, în minutul 7. Următorul gol al oaspeţilor a venit în minutul 28 şi a fost înscris de Anis Hadj Moussa. Ueda a mai marcat de două ori, în minutele 33 şi 38, iar la pauză alb-roşii din Rotterdam conduceau cu 4-0.

În partea secundă elevii lui Robin van Persie au mai înscris de trei ori, prin Sem Steijn (minutul 56), Moussa (minutul 59) şi Goncalo Borges (minutul 80), iar Heracles – Feyenoord a fost 0-7!

Cu 25 de puncte din nouă meciuri, Feyenoord a revenit pe primul loc în Eredivisie, trecând în faţa lui PSV, la care joacă Dennis Man, care are 22 de puncte. Potrivit news.ro, Heracles Almelo e ultima, a 18-a, cu doar 3 puncte.

