Cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul român a părăsit-o pe Parma după patru ani, după ce olandezii le-au achitat italienilor nu mai puțin de 8,5 milioane de euro pentru serviciile fotbalistului.



La PSV, Man a bifat deja șase apariții, a reușit să marcheze un gol, dar și să paseze decisiv în două situații, în nici 300 de minute petrecute în echipamentul clubului din Eindhoven.



Olandezii au dezvăluit cum a ajuns, de fapt, Dennis Man la PSV: ”Asta i-a forțat pe cei din Eindhoven să-l aducă”



Presa din Olanda a explicat că PSV, după ce l-a pierdut pe Johan Bakayoko, a fost forțată să găsească un înlocuitor pentru winger. Iar cum cele două variante, Yan Diomande și Sindre Walle Egeli, erau prea scumpe, a apărut Man în peisaj.



Prețul mic cerut de Parma pentru serviciile lui Man i-au făcut pe cei de la PSV să demareze negocierile și să-l aducă în cele din urmă la Eindhoven pe fostul jucător de la FCSB.



”PSV l-a lăsat pe Johan Bakayoko să plece la RB Leipzig vara trecută. Acest lucru i-a forțat pe cei din Eindhoven să caute un înlocuitor și, în cele din urmă, au reușit să-l aducă pe Dennis Man pe stadionul Philips.



Totuși, românul nu a fost prima alegere a lui PSV, deoarece clubul a vrut inițial să-l semneze pe Yan Diomande. Extremă de 18 ani a retrogradat cu Leganes, dar în cele din urmă a plecat la RB Leipzig pentru 20 de milioane de euro.



Când a devenit clar că Diomande era inaccesibil pentru PSV, clubul din Eindhoven s-a orientat spre Scandinavia. Sindre Walle Egeli (19 ani) de la echipa daneză FC Nordsjaelland a intrat în vizorul clubului, iar oficialii l-au vizitat pe jucător la Copenhaga, însă și el a fost considerat prea scump.



PSV a optat în cele din urmă pentru Dennis Man, care a venit de la Parma, echipă din Italia”, a scris psvfans.nl.

