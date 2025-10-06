Kenneth Perez, reputat analist TV și fost internațional danez, s-a arătat impresionat de calitățile românului.



Dennis Man a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați jucători de la PSV, deși începutul său în Eredivisie nu a fost cel mai convingător. Transferat în vară pentru 8,5 milioane de euro, Man a avut nevoie de o perioadă de acomodare, dar acum pare de neoprit. În ultimele trei partide, a contribuit cu un gol și două assist-uri, iar evoluția sa din meciul de Champions League cu Bayer Leverkusen (1-1), chiar dacă nu a marcat, i-a entuziasmat pe fani.



"Un jucător de calitate"



Prezent în emisiunea "Dit was het Weekend", Kenneth Perez și-a exprimat fără rezerve admirația pentru fotbalistul român. "Acesta este cu adevărat un jucător de calitate", a zâmbit Perez, continuând: "A trebuit să-și aștepte șansa, pentru că Ruben van Bommel a jucat bine în stânga, iar Ivan Perisic pe partea dreaptă". Accidentarea lui Van Bommel i-a oferit lui Man ocazia să strălucească.



Perez a mers chiar mai departe cu laudele, considerând că Dennis Man depășește nivelul campionatului olandez. "În tot ceea ce face, este un jucător de clasă internațională. Nu e doar un fotbalist bun de Eredivisie, ci un jucător care face totul bine", a punctat analistul.



La discuție a contribuit și fostul internațional olandez Marciano Vink, care a remarcat viteza românului, completat imediat de Perez: "Și este puternic fizic. Nu se teme să își folosească viteza în profunzime, în loc să ceară mingea la picior. Mi-a plăcut mult cum a jucat și cu Leverkusen. Este un fotbalist excelent pentru PSV pe banda dreaptă".

