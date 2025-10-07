Fostul mijlocaș al echipei din Eindhoven, Tommie van der Leegte, acum analist, a lăudat prestația internaționalului român, subliniind că acesta a început să justifice suma de transfer.



"Și-a arătat clasa!"



Într-o analiză pentru publicația olandeză PSV Inside, Van der Leegte a vorbit despre revenirea de formă a echipei antrenate de Peter Bosz și l-a remarcat în mod special pe fotbalistul român. Analistul a legat direct jocul bun al lui Man de suma importantă plătită pentru aducerea sa.



"Sunt bucuros că împotriva lui Leverkusen am văzut cu sclipiri vechiul PSV și că, de exemplu, și Dennis Man și-a arătat clasa", a punctat fostul fotbalist.



Acesta a continuat pe aceeași idee, menționând că randamentul bun al echipei îi ajută și pe noii jucători să se integreze și să performeze la adevărata valoare. "Vezi că un jucător ca Man joacă mai bine și înțelegi de ce a plătit PSV 8 milioane de euro pe el", a transmis Tommie van der Leegte.

