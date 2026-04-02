De atunci, atacantul român a mai bifat minute în duelurile cu US Sassuolo și Genoa CFC, iar în etapa a 22-a a fost titular împotriva celor de la Spezia Calcio.

Năstac, internațional român U16, a înscris la debut în partida cu AC Reggiana U17, din etapa a 18-a a campionatului juvenil, disputată pe 8 februarie.

Tânărul fotbalist, transferat în iarnă la academia celor de la UC Sampdoria, după cum Sport.ro v-a arătat aici , a marcat chiar la debut pentru echipa U17.

În prezent, Ștefan Năstac are două selecții și un gol pentru reprezentativa U16 a României și este considerat un jucător de mare perspectivă.

În Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, echipa U17 a celor de la UC Sampdoria ocupă în prezent locul 7 în Grupa A, cu 32 de puncte, la egalitate cu Modena FC și la trei puncte de Parma Calcio, formație aflată pe loc de play-off.

Genovezii mai au câteva etape la dispoziție pentru a recupera diferența și pentru a spera la calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. Următorul meci al echipei este programat împotriva celor de la Cesena FC U17.

Cum se poate câștiga titlul

Campionatul U17 din Italia are o fază regulată, în care echipele sunt împărțite pe grupe și joacă tur-retur. Primele două clasate din fiecare grupă se califică direct în sferturile de finală, iar echipele de pe locurile 3, 4 și câteva locuri 5 merg într-un play-off.

Din play-off se aleg încă două formații care ajung în sferturi, iar de acolo competiția continuă eliminatoriu: sferturi, semifinale și finală. Echipa care câștigă finala devine campioana națională Under 17 a Italiei.