„U” Cluj transferă în Italia! Sampdoria îi pune contractul pe masă unui ardelean

După ce Andrei Coubiș a ajuns în această iarnă în Ardeal de la Sampdoria, traseul se inversează. Un fotbalist crescut de „șepcile roșii” este foarte aproape de un împrumut în Italia.



Potrivit fanatik, Universitatea Cluj îl va ceda pe Alexandru Bota la Sampdoria Genova. Mijlocașul are doar 17 ani și este considerat unul dintre pariurile clubului pe termen lung.



Sampdoria îi pune contractul pe masă lui Alexandru Bota



Sampdoria traversează un sezon complicat în Serie B. Formația genoveză, una dintre echipele de tradiție ale Italiei, se află pe locul 16 după 19 etape, cu 17 puncte, și luptă pentru a evita zona retrogradării.



Alexandru Bota a intrat deja în istoria lui „U” Cluj. În martie 2023, a devenit cel mai tânăr debutant al clubului în prima ligă, fiind introdus pe teren în minutul 83 al meciului CFR Cluj – U Cluj 4-0. La acel moment, avea doar 14 ani, 11 luni și 13 zile, fiind depășit în clasamentul all-time doar de Nicolae Dobrin, care deține recordul absolut în fotbalul românesc.

