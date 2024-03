Încă o plecare de marcă de la Liverpool după Jurgen Klopp! ”Cu siguranță nu rămâne”

Jurgen Klopp a anunțat că ”a obosit” și că a ajuns la concluzia că trebuie să părăsească banca tehnică a lui Liverpool FC după opt ani și jumătate petrecuți pe ”Anfield”.

Doar că Jurgen Klopp nu va fi singurul care va pleca de la echipa din Merseyside. Nici secundul neamțului, Pepijn Lijnders, nu va rămâne pe ”Anfield”.

Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, Pepijn Lijnders o va părăsi ”cu siguranță” pe Liverpool la finele actualei stagiuni și se vehiculează deja că Ajax este interesată de serviciile secundului.

Olandezii îl vor pe bancă pe Pepijn Lijnders, care a antrenat o singură dată din postura de ”principal”, în perioada ianuarie 2018 - mai 2018, la NEC Nijmegen, în primul eșalon al Olandei.

⚪️???????????? Pep Lijnders, one of the names in the shortlist at Ajax as potential new manager for next season.

Lijnders, under consideration at the club as @_pauljoyce called — but still waiting on decision.

For sure, he’ll leave Liverpool with Klopp and he’s not staying in any case. pic.twitter.com/1qZBEiGrq4